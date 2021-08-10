Пиццерия «Сушкоф и Дель Песто»: секреты лучшего заведения в Екатеринбурге

Любовь к пицце начинается с первого же кусочка. Тонкое тесто, сочная начинка, нежный сыр, ароматная зелень никого не оставят равнодушным. Сегодня мы можем наслаждаться сотнями рецептов лакомства с самыми разнообразными ингредиентами. Для этого пиццерия в Екатеринбурге предлагает попробовать вкусную пиццу по традиционным и авторским рецептам.

Почему пицца в исполнении поваров «Сушкоф и Дель Песто» такая вкусная?

Приготовление пиццы – сложный процесс с массой тонкостей. Пришлось здорово постараться, чтобы выведать несколько секретов блюда у шеф-повара ресторана:

Тесто должно подходить минимум сутки. Основным показателем его качества является воздушность.

Температура в печи. Она должна составлять минимум 400 градусов.

Приготовление на камне. На противне блюдо не получает достаточно жара снизу, пропекается неравномерно.

Соус не должен быть слишком жидким.

Нужно соблюдать меру в начинках. Не стоит использовать более 4-5 ингредиентов в одном рецепте, не считая сыра.

Раскатывание теста – только вручную. Важно не забыть сделать края чуть толще для бортиков.

Исключительно свежие ингредиенты. В приготовлении пиццы нет места замороженным продуктам.

Многие убеждены, что приготовить вкусную пиццу можно и самостоятельно. Но придется как следует постараться, чтобы соблюсти все вышеперечисленные условия. Так зачем тратить время и нервы, когда можно просто заказать доставку в «Сушкоф и Дель Песто»? Насладиться сочными, горячими лакомствами в исполнении лучших поваров Екатеринбурга может каждый!