Первый асфальт на трассе М-12 положили под Муромом

Во Владимирской области приступили к асфальтированию платной магистрали М-12 «Москва-Казань». На третьем этапе дороги, в 30-ти километрах от Мурома, уложен первый километр пробного асфальта, сообщила компания «Автодор». Более точных координат участка дорожники не назвали. Известно только, что твёрдое покрытие появилось в лесном массиве вдалеке от населенных пунктов.

Но это не единственный кусок асфальта на будущем автобане. На нулевом этапе готовят земляное полотно под пробную укладку асфальтобетона. Каток проедет в Павлово-Посадском районе Московской области.

От подготовки к стройке

Официально на всех этапах строительствамагистрали пока ведутся подготовительные работы.

— Активно идёт организация строительных городков, пополнение парка техники, монтаж и запуск асфальтобетонных и бетонных заводов, организация площадок под строительные материалы, — объяснила пресс-служба компании «Автодор», заказчика работ по строительству М-12.

Всё уже подсчитано и рассчитано поэтапно — где и сколько будет размещено мощностей и запущено в работу. Так, на всех восьми этапах в общей сложности развернули 38 производственных площадок. Там построят 14 асфальтобетонных и 10 цементобетонных заводов.

На стройке уже задействованы 5,5 тысяч человек и 2300 единиц техники.

Проекты строительства находятся на рассмотрении государственной экспертизы. Ещё в начале года руководство «Автодора» говорило, что в июне подготовят заключение. Теперь сроки сдвинули на конец августа. Тем не менее, чиновники дорожной отрасли считают, что отдельные участки трассы удастся сдать уже в 2022 году, а магистраль полностью запустить в 2023-м вместо 2024-го.

Ещё одна новость — на площадке рядом с будущим мостом через Оку, который соединит Владимирскую и Нижегородские области, закончены археологические работы. А это значит, что как только будет заключение от экспертизы, подрядчики приступят к строительству моста. Балки для него уже начали производить.

Развязки и обходы

На магистрали во Владимирской области будет построено 4 транспортных развязки, 33 моста и 47 путепроводов. Последние сделают над реками в Петушинском, Собинском, Судогодском, Муромском районах, а также над железной дорогой. Один такой путепровод появится у поселка Мостострой во Владимире.

Мосты же появятся над региональными и федеральными дорогами.

Подрядчики приступили к строительству временных дорог, по которым будут ездить автомобилисты на время перекрытия существующих. Так, в Судогодском районе сразу после поворота на Гусь-Хрустальный построен первый такой участок. Там уже готовы приступить к строительству путепровода.

Движение по автобану будет идти по двум полосам в каждую сторону. Они будут разделены барьерными ограждениями. Разрешенная скорость — 130 километров в час.

Всю трассу осветят. Также дорогу оборудуют специальными островками и остановками для отдыха водителей, для сна на стоянках.

Для животных сделают экодуки. Пешеходы смогут пересекать трассу по надземным и подземным переходам.

Проезд по трассе будет безбарьерным. Таксу за использование платной дороги спишут автоматически с транспондера, либо водитель сможет оплатить вручную через сайт «Автодор».