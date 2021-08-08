Печатный станок в Киржаче не останавливается 90 лет. Дальше — больше

В пятницу, 6 августа, свое 90-летие отметила Киржачская типография. Это одно из старейших российских полиграфических предприятий. Торжество, посвященное юбилею, прошло в культурно-досуговом центре «Дом Мараева». Место проведения церемонии выбрано не случайно.

Более 10 лет руководство типографии является хедлайнером культурной и туристической жизни Киржача.

Под патронажем генерального директора Евгения Федорова открываются музеи, новые арт-пространства, зоны семейного отдыха, учреждения культуры.

Культурный драйвер

Из года в год предприятие задаёт вектор развития не только для полиграфической отрасли, но и отрасли культуры и туризма, находит инновационные решения и поднимает стандарты качества для своих коллег.

– Приятно отметить, что ОАО «Киржачская типография» — предмет гордости Киржачского края, — открыл торжественную часть праздника глава администрации Киржачского района Илья Букалов. — Ведь почти век ни на день не останавливаются печатные станки этого предприятия, а значит, продолжается кропотливая работа киржачан — высококвалифицированных специалистов.

А теперь и в Интернете тоже

За свой трудовой путь типография стала лауреатом Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета», лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и удостоена многочисленных наград.

– Более 20 000 федеральных государственных образовательных организаций России сегодня выбирают Киржачскую типографию, — обратилась с поздравительным адресом к гостям праздника генеральный директор ООО «НТЦ «АРМ-Регистр» Александра Елисеева. — В это непростое время вам удалось не только сохранить рабочие места для киржачан, но и расширить производство, продолжая активную благотворительную деятельность типографии.

Руководители типографии Евгений Федоров и Вячеслав Закусин поблагодарили всех собравшихся за преданность профессии, вручили благодарственные письма и памятные подарки лучшим сотрудникам.

Украшением праздника стало выступление известной российской поп-группы «Премьер-министр» и ведущего программы – шоумена, актёра Михаила Андриенко.