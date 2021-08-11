Пассажирка автобуса получила травму из-за лопнувшего колеса

Во Владимире пострадала пассажирка автобуса № 21. 58-летняя женщина получила ушиб грудной клетки. Госпитализация пострадавшей не потребовалась, женщина находится на амбулаторном лечении.

ДТП произошло накануне около часа дня на улице П. Осипенко у д. 59а, сообщает пресс-служба УГИБДД по Владимирской области. Автобус немного не доехал до остановки общественного транспорта.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за повреждения пневмобаллона колеса автобуса «Mercedes-Benz», курсирующего по маршруту № 21. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Других пострадавших среди пассажиров нет. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Женщина пострадала из-за неисправности автобуса.

Компенсация за травму

Пострадавшая в салоне общественного транспорта женщина может получить компенсацию за полученную травму. Примеры тому есть. Напомним, что в марте этого года жительница Владимира смогла отсудить деньги у перевозчика – компании «АДМ». Суд встал на сторону пострадавшей, правда, иск удовлетворил частично. Пострадавшая просила компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а выплатят ей 37 тысяч.

Падение пассажирки в автобусе, причиной которого стало ДТП, произошло в феврале прошлого года. На пересечении улиц Мира и Большой Московской столкнулись два автобуса, в одном из них ехала пострадавшая. От удара женщина упала на пол. На «скорой» ее увезли в травмпункт. Пострадавшая прошла курс лечения.

За минувшие сутки на территории области зарегистрировано только одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Для сравнения, днем ранее их было пять. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции области также останавливают водителей, севших нетрезвыми за руль. За минувшие сутки остановили 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.