Пассажира лесовоза зажало в кабине после столкновения с фурой

В Петушинском районе в ДТП с участием сразу трех автомобилей пострадал водитель лесовоза. Мужчину зажало в покореженной кабине большегруза. На помощь пришли спасатели.

Небезопасная дистанция

Авария произошла накануне около девяти часов вечера на 109-м км федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительным данным, 27-летний водитель «КамАЗа», перевозившего лес, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большегруз «DAF» под управлением водителя 1963 года рождения. От удара фура наехала на стоящий впереди автомобиль «JAC». За рулем находился водитель 1987 года рождения, сообщает пресс-служба УГИБДД по Владимирской области.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «КамАЗ». Чтобы вытащить мужчину, потребовалась помощь спасателей, проводилась деблокировка. Известно, что пострадавший 1983 года рождения. В ДТП мужчина получил закрытый перелом костей обоих голеностопов и был госпитализирован в больницу.

Сотрудники МЧС проводили деблокировку.

— Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 14 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

35 ДТП за неделю

Обстоятельства случившегося ДТП сейчас устанавливаются. В чрезвычайном ведомстве обращают внимание на то, что несоблюдение правил дорожного движения зачастую приводит к непоправимым последствиям. За помощью следует обращаться на телефон спасения «01» или «101».

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 37 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы четверо несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.

Полицейские также оформили 381 происшествие с материальным ущербом.

Накануне «Призыв» рассказывал о ДТП в центре Суздаля. На улице Ленина у дома № 63 водитель «Лады-Весты» сбил женщину-велосипедиста, ехавшую по пешеходному переходу. Водитель двигался на разрешающий сигнал светофора.