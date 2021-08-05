Облздрав назвал сроки открытия вертолётной площадки у областной детской больницы

Во Владимире на территории областной детской клинической больницы заканчивается строительство вертолетной площадки для санавиации. В эксплуатацию ее планируется ввести в середине августа, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Первые вылеты — в октябре

При этом, как сообщил заместитель главного врача областной детской клинической больницы по технике Владимир Баскаков, первые вылеты начнутся не раньше октября. Медицинскому учреждению предстоит разработать аэронавигационный паспорт посадочной площадки.

Площадь объекта санавиации – 30 х 30 метров. Он расположен позади главного корпуса ОДКБ, в районе улицы Маяковского. Площадка оснащена системой освещения и сигнальными маяками. Это позволит совершать ночные вылеты и посадки. Для удобства транспортировки предусмотрены подъездные пути. Стоимость работ — 13 миллионов рублей, деньги выделены из областного бюджета.

По воздуху транспортируют пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

Вторая площадка

Это уже вторая по счёту вертолётная площадка, построенная для нужд владимирской санавиации. Первый такой объект введён в эксплуатацию в октябре прошлого года на территории областной клинической больницы. Вылеты там начали совершать с 18 ноября 2020 года. Тогда по воздуху транспортировали пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. За 45 минут его доставили на вертолёте из Мурома во Владимир.

В 2020-2021 годах владимирская авиамедицинская бригада совершила 67 вылетов. По воздуху эвакуировали двоих детей, один из которых новорождённый.

Авиамедицинские вылеты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолётные системы». Специализированный вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе авиамедицинской бригады – врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Ранее «Призыв» сообщал, что на территории областной детской клинической больницы может появиться еще и инфекционный корпус. Строительство предварительно одобрили. Решающее слово теперь за правительственной комиссией. Областные власти рассчитывают на то, что приступить к строительству столь нужного региону объекта получится уже в следующем году.

Инфекционное отделение по плану рассчитано на 120 коек с боксами и реанимацией. Проектно-сметная документация на строительство корпуса разработана и прошла экспертизу. Стоимость строительства и оснащения – почти 1,5 млрд рублей.