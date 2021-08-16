Новую кислородную подстанцию построят на территории «Красного Креста»

На территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владимире построят ещё одну кислородную подстанцию. Она предназначена для помощи пациентам с пневмонией и коронавирусом.

Вторая подстанция

Особенность новой современной подстанции в том, что она будет производить кислород из атмосферного воздуха. Это обеспечит её полную автономность и независимость медучреждения от поставщиков кислорода. При этом прежняя кислородная подстанция будет задействована в качестве резервной, сообщает пресс-служба областной администрации.

Мощность новой подстанции — 30 кубометров 95-процентного медицинского кислорода в час. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить и основное здание, включая реанимацию, и ковидный госпиталь, уточнил главный врач больницы скорой помощи Владимира Анатолий Уколов.

Стоимость подстанции — 19,5 миллиона рублей. Деньги уже выделены. Планируется, что новую кислородную станцию откроют в этом году. Сейчас медучреждение выходит на торги.

— Я думаю, что в этом месяце состоятся торги. В документации электронной указано срок исполнения контракта 90 дней. К концу ноября станция должна стоять и работать, — заверил Анатолий Уколов.

Подстанция будет производить кислород из атмосферного воздуха.

Проверки после трагедии

Проверки кислородного оборудования, установленного в медицинских учреждениях, проводятся сейчас во всех регионах страны. Такое поручение сделал президент страны Владимир Путин после инцидента в одной из больниц Северной Осетии. Там из-за прорыва кислородной трубы, подающей кислород для больных, скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Масштабная проверка прошла во Владимирской области в минувшую пятницу. Она коснулась 25 инфекционных госпиталей региона. В этих учреждениях имеются станции для приёма и переработки жидкого кислорода, а также рампы для приёма и хранения газообразного кислорода в баллонах. Задача специалистов – проверить исправность оборудования и наличие резерва на случай аварии.

— Результаты проверки будут тщательно проанализированы, в случае необходимости — приняты соответствующие управленческие решения, — сообщает пресс-служба областной администрации.

Врио заместителя губернатора области Ольга Гребнёва отметила, что в настоящее время проблем с обеспечением кислорода в учреждениях здравоохранения нет. Ситуация находится под контролем администрации области и департамента здравоохранения. Срывов в поставках кислорода в медицинские организации не зафиксировано.

Ранее проверки кислородного оборудования в ковидных госпиталях региона проходили осенью прошлого года, общественники тогда зафиксировали ряд нарушений. Поводом для проверок стало чрезвычайное происшествие в Челябинске. В конце октября в городской клинической больнице № 2 взорвались кислородные баллоны, начался пожар, пациентов и персонал клиники эвакуировали.