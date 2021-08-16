Новую кислородную подстанцию построят на территории «Красного Креста»

На строительство выделили около 20 миллионов рублей

На территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владимире построят ещё одну кислородную подстанцию. Она предназначена для помощи пациентам с пневмонией и коронавирусом.

Вторая подстанция

Особенность новой современной подстанции в том, что она будет производить кислород из атмосферного воздуха. Это обеспечит её полную автономность и независимость медучреждения от поставщиков кислорода. При этом прежняя кислородная подстанция будет задействована в качестве резервной, сообщает пресс-служба областной администрации.

Мощность новой подстанции — 30 кубометров 95-процентного медицинского кислорода в час. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить и основное здание, включая реанимацию, и ковидный госпиталь, уточнил главный врач больницы скорой помощи Владимира Анатолий Уколов.

Стоимость подстанции — 19,5 миллиона рублей. Деньги уже выделены. Планируется, что новую кислородную станцию откроют в этом году. Сейчас медучреждение выходит на торги.

— Я думаю, что в этом месяце состоятся торги. В документации электронной указано срок исполнения контракта 90 дней. К концу ноября станция должна стоять и работать, — заверил Анатолий Уколов.

Подстанция будет производить кислород из атмосферного воздуха.

Проверки после трагедии

Проверки кислородного оборудования, установленного в медицинских учреждениях, проводятся сейчас во всех регионах страны. Такое поручение сделал президент страны Владимир Путин после инцидента в одной из больниц Северной Осетии. Там из-за прорыва кислородной трубы, подающей кислород для больных, скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Масштабная проверка прошла во Владимирской области в минувшую пятницу. Она коснулась 25 инфекционных госпиталей региона. В этих учреждениях имеются станции для приёма и переработки жидкого кислорода, а также рампы для приёма и хранения газообразного кислорода в баллонах. Задача специалистов – проверить исправность оборудования и наличие резерва на случай аварии.

Результаты проверки будут тщательно проанализированы, в случае необходимости — приняты соответствующие управленческие решения, — сообщает пресс-служба областной администрации.

Врио заместителя губернатора области Ольга Гребнёва отметила, что в настоящее время проблем с обеспечением кислорода в учреждениях здравоохранения нет. Ситуация находится под контролем администрации области и департамента здравоохранения. Срывов в поставках кислорода в медицинские организации не зафиксировано.

Ранее проверки кислородного оборудования в ковидных госпиталях региона проходили осенью прошлого года, общественники тогда зафиксировали ряд нарушений. Поводом для проверок стало чрезвычайное происшествие в Челябинске. В конце октября в городской клинической больнице № 2 взорвались кислородные баллоны, начался пожар, пациентов и персонал клиники эвакуировали.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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