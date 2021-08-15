«Nissan» протаранил легковушку и мотоцикл во Владимире

Вчера вечером во Владимире произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла. 19-летний водитель «Nissan» при перестроении из средней полосы в крайнюю левую допустил выезд на встречную полосу, сообщила предварительную информацию пресс-служба облУВД. Там он сначала врезается в вазовскую «пятнашку», а затем в мотоцикл «Kawasaki». За рулем ВАЗа находился 24-летний парень, а мотоциклом управлял 36-летний водитель. Последний пострадал больше всех, его доставили в медицинское учреждение.

— Авария произошла в 19.40 на Студеной горе у дома № 36. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе.

Маневр не удался

В автомобильных пабликах соцсетей опубликовали несколько постов об этом ДТП. Многие ошибочно начинали обвинять мотоциклиста. Летом нередко случаются аварии, которые рискованными маневрами провоцируют именно обладатели «железных коней». Но среди участников обсуждения нашлись очевидцы, которые рассказали, что водитель иномарки не рассчитал расстояние между автомобилями и при перестроении вынужден был уйти на встречку, чтобы избежать столкновения в попутном направлении.

Возможно, предполагают очевидцы, ему не хватило опыта вождения, чтобы учесть все обстоятельства на дороге. Ведь ему всего 19 лет – он еще молодой водитель.

Авария на аварии

Вчера огромные пробки в обе стороны образовались на мосту через реку Клязьма при выезде из центральной части Владимира. Потоки машин плотно стояли от Загородного парка до улицы Горького. На дамбе столкнулись микроавтобус и иномарка. По информации очевидцев, серьезные травмы получил водитель легковушки. Его госпитализировали. Второму водителю оказали медпомощь на месте аварии.

Еще одна авария вчера была на нерегулируемом перекрестке Добросельская-Егорова. Там столкнулись две легковушки. Водитель, как чаще всего и бывает, понадеялся, что ему хватит времени и расстояния, чтобы безопасно вывернуть налево. Здесь в этом году городские власти хотят поставить светофор. Так что ДТП точно станет меньше.