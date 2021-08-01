«Несвятая» святая София Суздальская

Вопреки расхожему мнению, отнюдь не Генрих Восьмой положил начало традиции королевских разводов. В 1525 году, после двадцати лет бездетного супружества, Василий III принял решение развестись с женой Соломонией. Злые языки утверждали, что не обошлось тут без «чар» юной княжны Елены Глинской, с которой Василий вскоре обвенчался. Решение князя сурово осудили священнослужители, и многие из них за защиту княгини поплатились свободой. После развода она приняла постриг и удалилась в монастырь. Так родилась будущая святая София Суздальская, память которой Русская православная церковь отмечает 1 августа.

Брак с браком

В миру Соломония была дочерью боярина Юрия Константиновича Сверчкова-Сабурова из старинного, но «захудалого» московского боярского рода. Она рано лишилась матери и была воспитана своей тётей Евдокией Ивановной, сестрой отца.

В 1505 году на нее пал выбор наследника престола, будущего великого князя Василия III Иоанновича. Ее выбрали из 1500 девиц, представленных ко двору для этой цели со всей страны по образцу смотрин невест для византийских императоров. Свадьба состоялась 4 сентября того же года, после обручения молодых митрополитом Симоном в Успенском соборе Московского Кремля.

Жили они, согласно летописям, в полном согласии около 20 лет. Но Соломония оказалась бесплодной. Чтобы иметь наследника, великий князь решил развестись с ней. Против выступили митрополит Варлаам, князь-инок Вассиан (Патрикеев), преподобный Максим Грек, которые были сосланы, причем митрополит впервые в русской истории был лишен сана. Следующий митрополит, Даниил, одобрил развод, и к нему присоединились бояре.

Все восточные патриархи осудили поступок великого князя, а патриарх Иерусалимский, по преданию, предсказал рождение от второго брака младенца, который поразит мир своей жестокостью. Так и произошло: во втором браке Василия III появился сын, известный в истории как царь Иоанн Грозный.

Насильный постриг

После развода, 25 ноября 1525 года, Соломония была пострижена под именем Софии в Рождественский женский монастырь. В некоторых летописях рассказывается, что развод и пострижение состоялись по желанию самой княгини. Но немецкий посол С. Герберштейн, наоборот, пишет, что женщина сорвала с себя монашеский куколь и топтала его ногами, за что боярин Шигоня-Поджогин ударил ее бичом.

Многие бояре и церковники сочувствовали Соломонии, а боярин Берсень-Беклемишев даже пытался встать на ее защиту, но Василий яростно воскликнул: «Поди прочь, смерд, не надобен ми еси!» О насильственном постриге впоследствии писал и князь Андрей Курбский. Еще одна версия гласит, что постриг совершил игумен Никольского монастыря Давид. Поскольку Соломония изо всех сил сопротивлялась, присутствовавший боярин ударил ее, вскричав: «Смеешь ли ты противиться воле государя?»

Менее чем через два месяца Василий Иоаннович женился на Елене Глинской. Инокиню Софью тем временем отвезли в Суздальский Покровский монастырь, которому она покровительствовала еще с 1518 года. Впоследствии монастырь стал местом заточения невольных царственных пострижениц.

А был ли мальчик?

Согласно некоторым сведениям, включая рассказ Герберштейна, спустя несколько месяцев пошли слухи, что обвинение в бесплодии было несправедливым. Якобы в монастыре Соломония родила сына — царевича Георгия. Распространительницы слухов были наказаны, а в Суздаль спешно послали дьяков для выяснения дела.

Соломония отказалась показать им ребенка, заявив, что они «недостойны того, чтобы их глаза видели царевича, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери». Тогда были посланы бояре и церковники, но об итогах этого следствия документов не сохранилось. Известно лишь, что Соломония заявила о смерти сына, а великокняжеским послам показали гробницу.

Имя царевича Георгия в народе связывалось с легендарным разбойником Кудеяром, разбойничавшем в лесах между Суздалем и Шуей.

Археолог и историк граф С.Д. Шереметьев считал, что Соломония спрятала сына у надежных людей. Эту версию подтверждает находка исследователя Суздаля А.Д. Варганова в 1934 году небольшой безымянной гробницы в подклете Покровского собора Суздальского Покровского монастыря. Она находилась между гробницами некоей «старицы Александры» (+ 1525) и «старицы Софии». В гробнице нашлась лишь тряпичная кукла, одетая в расшитые жемчугом распашонки.

Иноческий подвиг

Не сразу примирилась великая княгиня со своим новым положением и долго скорбела. Но, покорясь воле Божией, София нашла утешение и умиротворение в усердной молитве. Своими подвигами она изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу.

Одно из преданий гласит, что инокиня, не боявшаяся никакой работы, собственноручно вырыла колодец для монастыря, когда обители не хватало воды. До наших дней сохранился сшитый ею покров на могилу святой преподобной Ефросии. Современниками София Суздальская почиталась как истинная подвижница, добротой и примерным служением снискавшая любовь и уважение сестёр-инокинь и всех, кто знал её.

После смерти Василия III в 1533 году власть перешла к его вдове Елене Глинской, для которой София могла стать опаснейшей соперницей. Поэтому монахиня была сослана в Каргополь, где содержалась в тюремном заключении до смерти Глинской в 1538 году. Затем вернулась в Суздаль, где преставилась к Богу 18 декабря 1542 года. Степенная книга гласит об этом: «Пожив благодарно и богоугодно к Богу отъиде».

Преподобная София была похоронена по своему завещанию — в подклете Покровского собора Суздальского Покровского монастыря.

Почитание святой

Преподобную признавали святой уже ее современники. Князь Андрей Курбский в послании к Иоанну Грозному называет блаженную княгиню «преподобною мученицею». Сам же царь Иоанн якобы возложил на ее гробницу пелену, сотканную его женой Анастасией. Приезжали к мощам святой Софии и оба его сына с женами, и Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых, и многие другие.

В описании города Суздаля ключарь Анания сообщил о чудесных исцелениях при гробнице преподобной Софии.

Так, в 1598 году у ее гробницы прозрела княжна Анна Нечтева, шесть лет страдавшая слепотою. В 1609 году, во время нашествия поляков, преподобная София спасла Суздаль от разорения, явившись в грозном виде предводителю военного отряда поляков Лисовскому. От страха у него парализовало руку, и он дал клятву оставить в покое город и монастырь.

Патриарх Иосиф писал к Суздальскому архиепископу Серапиону о пении над Софией панихид и молебнов и в 1650 году разрешил почитать ее как святую. В рукописных святцах она именуется как «Святая праведная княгиня София инокиния, яже бысть в Покровском монастыре девиче, чудотворница». Икона преподобной, написанная еще в XVII столетии, сохранилась до наших дней и является чудотворной.

Позже, в XIX веке, архиепископом Суздальским и Тарусским Серапионом была составлена служба преподобной. Наконец, по благословению Святейшего Синода ее имя было внесено в Православный церковный календарь 1916 года. С 1984 года специальным указом патриарха Пимена Русская православная церковь стала почитать преподобную Софию в сонме местночтимых святых Владимиро-Суздальской земли.

Ее мощи не тревожили до 1990-х годов. Но 14 августа 1995 года их выкопали и из монастырской усыпальницы перенесли в Покровский собор. Мощи во вскрытой гробнице оказались нетленными, но после вскрытия сразу истлели, т.е. осыпались. Теперь они хранятся в закрытой раке и вместе с древней чудотворной иконой святой Софии являются главными святынями Покровского монастыря в Суздале. Поклониться им приезжают верующие из дальних уголков, чтобы получить исцеление от болезней и помощь в трудных делах.