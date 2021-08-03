Названы лучшие дома во Владимире

Во Владимире подвели итоги конкурса «Лучший дом». Администрация города опубликовала пятерку лучших по двум номинациям: дома старше и, соответственно, моложе 5 лет. В обеих номинациях победили конкурсанты, территориально находящиеся недалеко от «Белого дома». Это, безусловно, простое совпадение, но всё равно забавно.

Дома со сроком ввода до конца 2015 года еще можно считать новостройками, там жители даже взносы на капремонт не платят. За счёт чего и могут вкладывать дополнительные средства в благоустройство прилегающей территории и общего имущества дома. Но в номинации «старичков» чаще всего призовые места присуждают домам в возрасте до 15 лет.

— Этот традиционный городской конкурс стимулирует повышение качества содержания объектов жилищного фонда, пропагандирует лучший опыт по управлению многоквартирными домами. В результате улучшаются условия проживания владимирцев в многоквартирных домах, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

Лидеры среди «старичков»

Лучшим среди возрастных признан дом № 27 по Октябрьскому проспекту. Там создано ТСН «Вишневые сады», а управляет общим имуществом дома компания «Слово и дело». Дом построен в 2011 году, имеет переменную высоту от 9 до 14 этажей. Там 172 квартиры. Дом находится за администрацией Владимирской области. В нём ещё ни разу не проводился капитальный ремонт. Даже оштукатуренный фасад за десять лет нещадного воздействия осадков выглядит вполне достойно.

Второе место завоевал дом № 5и по улице Куйбышева. Там создано товарищество собственников недвижимости «Семья». Большой жилой дом на 229 квартир построен в микрорайоне Веризино в 2014 году.

Также в номинации «За волю к победе» дипломом участника конкурса награжден дом № 207 по улице Добросельской. Его обслуживает управляющая организация «Альтернатива». Старенькая пятиэтажка, но за грамотное обслуживание в зимний период и за летнее благоустройство отмечена чиновниками.

Лидеры среди новичков

Среди домов моложе пяти лет первое место получил дом № 4 по улице Мира. Заботу о нём осуществляет управляющая организация «Содружество».

Эта 17-этажка входит в жилой комплекс «Университет». Она построена в 2018 году. В целом в комплексе довольно развитая инфраструктура. Есть детские площадки, парковки, магазины, детские клубы.

Только до детсадов и школ приходится ездить на автобусах и машинах. Зато до Дворца детско-юношеского творчества и заброшенных садов рукой подать.

Второе место присуждено дому № 1 по улице Сперанского, который находится в управлении организации «Компания «Наш дом-3». 16-этажка построена в 2017 году. Она располагается около строящейся транспортной развязки на Сперанского-Чапаева.

Что оценивают

Для участия в конкурсе допускаются все многоквартирные дома независимо от способа управления. Всего утверждено 8 критериев оценки домов.

Баллы дают за техническое состояние основных строительных конструкций и элементов здания: отмостка, приямки, фундамент, фасады, балконы, входные группы, оконные и дверные заполнения, слуховые окна, крыша. Кроме того, учитывается состояние придомовой территории, наличие и качество детской площадки с элементами игрового и спортивного оборудования.

Также баллы можно набрать за проведение энергосберегательных мероприятий, раздельный сбор отходов и отсутствие задолженности по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.