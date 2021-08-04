Найден. Жив. Куда уходят старики, где пропадают, как находятся

Локальные паблики во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» на 90% состоят из объявлений про кошек и собак: отдам шотландца в добрые руки, Рекс ищет новый дом, пропал пес породы бигль. Остальные 10% — это малоинтересные объявления и треп. Но время от времени в ленте возникает оранжево-черное объявление, вызывая необъяснимую тревогу. «Помогите найти человека», — гласит оно. Такие ориентировки распространяет поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Хочется вернуться в детство

— Никакой «ЛизЫ», никакого «АлертА» — наше название склонять нельзя, — говорит мне в телефонном разговоре куратор отряда «ЛизаАлерт» во Владимирской области Ирина Салтыковская. Я звонила ей, чтобы узнать истории пропавших и найденных людей.

Пропал Савельев Валерий Алексеевич (имя изменено), 85 лет. Седые волосы, серые глаза, серый плащ: под описание может подойти любой дедушка. Как, собственно, и пропасть может любой.

Валерий Алексеевич ушел в лес и не вернулся. Но старикам необязательно уходить в лес, потеряться они могут и в городе, где жили много лет, рассказывает Валентина Савинова, региональный представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во Владимирской области.

— Бывает, что пожилые люди мысленно пребывают не в том времени, в котором находятся в реальности. У них появляются навязчивые идеи.

Они не понимают, что это квартира, в которой живут последние 20 лет. Им кажется, что их привезли в другое место, им хочется уехать, им хочется найти родных, им хочется вернуться домой, на работу.

Именно поэтому для того, чтобы найти человека, поисковики задают родственникам очень много вопросов, часто не самых очевидных. Например, девичья фамилия пропавшей, все места работы, где прошло детство.

— Часто у нас было, что пожилые люди приходили на свою работу или к предыдущему дому. Например, бабушка всю жизнь прожила в деревне, в деревянном доме. Потом её перевезли в город. И когда она теряется, она не идет блуждать среди многоэтажек, она будет искать частный сектор. Это тоже всё очень важно при последующем построении поисковых мероприятий, — поясняет Валентина.

Звоните 112

Софье Степановне (имя изменено) 86, последние несколько лет она никуда не ходит без Константина Львовича (имя изменено), своего супруга. У Софьи Степановны деменция, и в городе без мужа она просто потеряется. Так однажды и произошло.

Они шли домой из поликлиники, ждали свой автобус на остановке, и вдруг оказалось, что в автобусе Константин Львович уехал один. Когда вернулся на остановку, жены уже нигде не было.

— Выехав на поисковую операцию, мы уже знали, что бабушка всю жизнь прожила в деревне. Соответственно, закрывали, в первую очередь, частные дома в округе, — говорит Валентина.

«Закрыть» означает полностью проверить какую-то территорию.

Софья Степановна нашлась в больнице. Она уехала с остановки на первом подошедшем автобусе, ее пожалели и не стали выгонять. Потом ее встретил случайный прохожий в городе, понял, что бабушка не в себе, и отвел ее в больницу. «Скорую» спаситель вызывать не стал, но лучше бы вызвал, говорит Валентина Савинова.

— Если вы встретили растерянного старика на улице, если он не может назвать свое имя, свой адрес, не знает, какой сейчас год, лучше вызвать «скорую», позвонить 112 или нам на горячую линию. Тогда человек окажется в базе, и мы без труда его найдем. Если его просто отвезти в больницу, то найти его там мы сможем только физически.

Но хуже всего, говорят поисковики, когда люди из доброты душевной уводят потерявшихся стариков к себе домой. Человека ищут на улице и понимают, что его там нет. Поиски заходят в тупик. Более того, у бабушки или дедушки может быть заболевание, о котором вы не знаете. К примеру, сахарный диабет, а вы его напоите сладким чаем.

Надо косить траву

Бывает, что потерявшегося находят обычные люди по ориентировкам – тем самым, оранжево-черным. Так было с Сергеем Дмитриевичем (имя изменено). Шел он себе по дороге, никого не трогал, и вдруг голос женский:

— Мужчина, как вас зовут? Куда идете?

— И правда, куда я иду? — подумал Сергей Дмитриевич.

Женщина, встретившая пенсионера, была подписана на отряд «ЛизаАлерт». После того, как дедушка не ответил на ее вопросы, она решила посмотреть, не в розыске ли он, а он оказался в розыске.

— Сергей Дмитриевич – своеобразный рецидивист. Постоянно уходит из дома и теряется, — рассказывает Валентина.

При этом он живет не один. Но старики-беглецы всегда найдут лазейку. Они ждут, когда все заняты, и уходят в огород. Некоторые даже заранее готовятся к побегу, собирают вещи. Разумеется, они не воспринимают это как побег. Просто у них дела, и им по ним нужно.

К примеру, Сергею Дмитриевичу позарез приспичило косить траву. Он так и ушел с косой и тачкой. По дороге останавливался, косил и шел дальше. Когда на место приехал поисковый отряд, дедушку не видели уже несколько часов.

— Если бы его не нашла та женщина, мы бы поймали его в течение минут сорока. Шли по следам скошенной травы, — смеется Валентина.

Лес убивает

Савельев Валерий Алексеевич, «серый» дедушка, тоже нашелся. Не сам, не по ориентировкам, не в городе. Его нашел отряд в результате поисково-спасательной операции.

Дело происходило в Киржаче, сбор был назначен на 19.00. Закончился он через два часа. Закончился счастливо, о чем свидетельствует комментарий под постом «Найден. Жив».

— Между «Помогите найти» и «Найден. Жив» проходит огромная работа. Если речь идет о человеке, пропавшем в лесу, то главное, что нам нужно знать, это его обычные маршруты. Такая информация сужает радиус поиска и ускоряет его, а время, как вы понимаете, играет не на нашей стороне, — объясняет Валентина.

Грибники – особая боль отряда «ЛизаАлерт».

Лес убивает, он настроен недружественно, там могут заблудиться даже самые бывалые. Поисковики всегда обращают внимание на карту местности, где предположительно потерялся человек. В первую очередь нужно искать в буреломах и заболоченных местах.

— Обсуждаем с родственниками, что в лесу есть какие-то сложные непроходимые участки, где пожилой человек может застрять и остаться. И чаще всего, если родственники говорят: «Да он туда никогда не пойдет», то там он и оказывается, — говорит Валентина.

Найден. Жив?

Залог успешных поисков – быстрое обращение в полицию и к спасателям. Чем меньше времени прошло с момента пропажи, тем больше вероятности найти человека.

Если заявка пришла в отряд в первые сутки оперативно, то шанс его найти — почти 90%. Причем найти живым, чтобы под фотографией о поисках появилось эта утешительная, успокоительная надпись «Найден. Жив».

Разумеется, бывает и комментарий «Найден. Погиб», но об этом поисковики рассказывать не любят. В любом случае «Найден» — это лучше, чем «Пропал без вести», говорит Валентина Савинова.

Она часто вспоминает поиски, один из самых первых у нее. Тогда искали мужчину, ушедшего в лес за грибами. Его дочь тоже помогала в поисках.

— Когда мы сворачивали в штаб к вечеру, она ко мне подошла с вопросом, наверное, с самым тяжелым вопросом для нас. И, к сожалению, нам иногда приходится на него отвечать.

А как жить дальше, зная, что он там, в лесу, и, возможно, никогда не вернется?

Валентина рассказывает эту историю спокойно, стойко. Чего-чего, а стойкости поисковикам не занимать. Они такие же несгибаемые и несклоняемые, как название их отряда — «ЛизаАлерт».

Если вы встретили на улице растерянного человека — ребенка, взрослого, старика, вы можете его сфотографировать и проверить по базе потерявшихся. Для этого работает чат в Телеграме.