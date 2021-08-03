На Василисина завершили ремонт теплосетей

Завершили работы по реконструкции теплосетей на улице Василисина во Владимире. Там меняли перемычку трубопровода у колледжа культуры. Этот участок соединяет распределительные сети котельной юго-западного района и магистральные теплосети Владимирской ТЭЦ-2. Как сообщила пресс-служба владимирского филиала компании «Т Плюс», перемычка позволит при плановых ремонтах и при нештатной ситуации оперативно переключить клиентов, получающих ресурс от котельной, к централизованному теплоснабжению.

Этот участок стал вторым объектом, необходимым для запуска новой транспортной развязки на Сперанского-Василисина. Теперь новому дорожному объекту не грозят разрытия из-за порывов теплосетей.

300 метров обновили

В этом году на Василисина энергетики переложили около 320 метров тепловых сетей. Работы обошлись в 6,5 миллиона рублей.

— Новые трубы в пенополиуретановой изоляции оснащены системой дистанционного контроля, которая позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях, — сообщила пресс-служба «Т Плюс».

Энергетики сейчас благоустраивают участок, где был ремонт.

Убрали ограждение, заасфальтировали кусок проезжей части. Обещают восстановить газон. Участок ремонта небольшой, но успел прославиться. Именно там провалился в траншею экскаватор. При инциденте никто не пострадал, и на горячем водоснабжении микрорайона это происшествие не отразилось.

На развязке тишина

Компания «Трасса» второй год строит дорожную развязку на Сперанского-Чапаева-Василисина. Пока там только разровняли щебень. Работы никак не дойдут до укладки асфальта.

Есть надежда, что после того, как энергетики завершат работы, у дорожников дело пойдёт быстрее. Откроется проезд по Василисина, который с одной стороны был закрыт два месяца. Там велись основные работы на теплосетях и дороге.

Подрядчик затягивает строительство развязки ещё и потому, что в первую очередь выполняет работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В рамках неё компания «Трасса» сейчас активно асфальтирует проезжую часть и тротуары на Горького, Нижней Дуброве и в Коммунаре.

Но и сроки работ на развязке на Сперанского поджимают. К октябрю её хотели уже запустить.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за деятельности энергетиков снова перекрыли движение по улице Луначарского.