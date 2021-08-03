Экскаватор провалился в траншею

На Василисина завершили ремонт теплосетей

Проезд у колледжа культуры освободили

Завершили работы по реконструкции теплосетей на улице Василисина во Владимире. Там меняли перемычку трубопровода у колледжа культуры. Этот участок соединяет распределительные сети котельной юго-западного района и магистральные теплосети Владимирской ТЭЦ-2. Как сообщила пресс-служба владимирского филиала компании «Т Плюс», перемычка позволит при плановых ремонтах и при нештатной ситуации оперативно переключить клиентов, получающих ресурс от котельной, к централизованному теплоснабжению.

Этот участок стал вторым объектом, необходимым для запуска новой транспортной развязки на Сперанского-Василисина. Теперь новому дорожному объекту не грозят разрытия из-за порывов теплосетей.

300 метров обновили

В этом году на Василисина энергетики переложили около 320 метров тепловых сетей. Работы обошлись в 6,5 миллиона рублей.

— Новые трубы в пенополиуретановой изоляции оснащены системой дистанционного контроля, которая позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях, — сообщила пресс-служба «Т Плюс».

Энергетики сейчас благоустраивают участок, где был ремонт.

На время ремонта выставляют знаки

Убрали ограждение, заасфальтировали кусок проезжей части. Обещают восстановить газон. Участок ремонта небольшой, но успел прославиться. Именно там провалился в траншею экскаватор. При инциденте никто не пострадал, и на горячем водоснабжении микрорайона это происшествие не отразилось.

На развязке тишина

Компания «Трасса» второй год строит дорожную развязку на Сперанского-Чапаева-Василисина. Пока там только разровняли щебень. Работы никак не дойдут до укладки асфальта.

Есть надежда, что после того, как энергетики завершат работы, у дорожников дело пойдёт быстрее. Откроется проезд по Василисина, который с одной стороны был закрыт два месяца. Там велись основные работы на теплосетях и дороге.

Подрядчик затягивает строительство развязки ещё и потому, что в первую очередь выполняет работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В рамках неё компания «Трасса» сейчас активно асфальтирует проезжую часть и тротуары на Горького, Нижней Дуброве и в Коммунаре.

Техника обновляет асфальт на дорогах

Но и сроки работ на развязке на Сперанского поджимают. К октябрю её хотели уже запустить.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за деятельности энергетиков снова перекрыли движение по улице Луначарского.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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