На трассе М-12 асфальтируют временные дороги во Владимирской области

Подготовительные работы к строительству автобана М-12 «Москва — Казань» во Владимирской области перешли в активную фазу. Их масштаб поражает проезжающих по дорогам Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального и Муромского районов. Повсюду возвышаются песочные насыпи будущей дороги, а кое-где уже появился асфальт. В минувшие выходные в районе Владимира в местах примыкания трассы М-7 «Волга» к будущему автобану было оживлённо: там делали съезды.

Первый асфальт

Госкомпания «Автодор» сдержанно даёт информацию о ходе строительства «дороги века». Пресс-релизы на официальном сайте выходят дозированно. Последний — об асфальтировании временной объездной дороги в рамках строительства второго этапа. Этот кусок дороги виден автомобилистам, поворачивающим с обхода посёлка Бараки на гусевское направление. Новость значимая, потому что это первый асфальтированный временный участок трассы.

— На нее переключат движение автомобилей на время возведения транспортной развязки на пересечении М-12 и другой дороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо», — сообщил «Автодор».

В рамках строительства этой транспортной развязки на Р-132 предусматривается расширение проезжей части для организации переходно-скоростных полос движения, устройство кольцевых пересечений с подходами, переустройством системы поверхностного водоотвода, пояснили в компании.

Всего на М-12 будет построено 19 транспортных развязок.

Во Владимирской области пройдут четыре участка платной магистрали М-12. Наиболее активные работы сейчас ведутся на втором. Канал «RusAlVi» опубликовал видео с высоты хода работ подрядчиков на втором этапе. Завораживающе и масштабно.

На втором этапе планируется возвести две транспортные развязки: на гусевском повороте и на съезде с Южного обхода. Протяженность 2-го этапа – 36 км, он пройдет по территории Владимирской области от пересечения с трассой М-7 «Волга» до региональной дороги 17Р-2 Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума.

Балка моста

Еще одна публикация «Автодора» касается запуска цементобетонного завода. Он заработал в Муромском районе, где кинут мост через реку Ока. На нём уже отлита пробная балка моста.

— Все эти производственные мощности позволят обеспечить оперативную поставку качественного материала для строительства трассы, — пояснил «Автодор».

В селе Ковардицы на подъезде к Мурому развернут большой строительный городок с базами стройматериалов. На протяжении 810 километров на всех восьми участках трассы обустроено 38 производственных площадок. Там планируется до конца года смонтировать 14 асфальтобетонных завода (4 из них возведены) и 10 цементобетонных заводов (5 из них смонтированы).