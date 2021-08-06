Муниципальные блинчики пекут без дрожжей

Во Владимире на Спасском холме после реновации открылось муниципальное кафе «Блинчики». После обновления интерьера, ассортимента и подачи блюд мэрия сообщила об успешной перезагрузке предприятия общественного питания. Кафе построили и открыли в 2015 году. С той поры оно работало с перерывами и под заказ, чем вызывало недовольство у посетителей. Но спрос все же на него был большой как среди горожан, так и туристов.

Новые кафе «Блинчики» открылись на день города в 2015 году.

С пластика на керамику

— В течение двух месяцев в кафе провели ремонт помещения, установили новую мебель, покрасили веранды в яркие весёлые цвета. Для сотрудников была закуплена новая форма. Здесь изменена подача блюд, появилась новая посуда. Взамен одноразовой пластиковой закупили керамику и стекло, — сообщает пресс-служба администрации Владимира.

В меню появились напитки собственного приготовления: клюквенный и вишневый морсы, домашний квас из бородинского хлеба, сбитень на меду и пряных травах с имбирём. Рецепты взяли у специалистов из Патриаршего сада. Все напитки — безалкогольные. В мэрии по-прежнему подчеркивают, что существенная разница между старыми и новыми «Блинчиками» — это отказ от продажи алкогольных напитков.

Еще одно отличие — это ориентир на старорусские рецепты. Никаких тебе блинов, жаренных на сковородке и подсолнечном масле. Аккуратные, ажурные и местами диетические. В меню ввели блины на бездрожжевом тесте.

Есть планы у кафе начать варить свой сыр, готовить курники и другую традиционную выпечку.

«Блинчики» не отпускают

По информации мэрии, новое кафе собирается вернуть в меню блинчики с мясом по рецепту поваров легендарных старых «Блинчиков» на Большой Московской. На протяжении всех шести лет чиновники на все лады ругали старые и нахваливали новые «Блинчики». И вот все же нашлось у них что-то общее, что образовало связь между поколениями и восстановило историческую цепочку. Преемственности быть. Так что новые «Блинчики» останутся семейными, но при этом и с ноткой ностальгии, для людей старшего поколения, проигравших в битве за сохранение образа старых «Блинчиков».

А борьба тогда велась нешуточная. Началась она еще в 2014 году, когда власти впервые озвучили свое намерение построить на месте старого кафе храм. К слову сказать, храм недостроен и по сей день.

Неравнодушные к судьбе старых «Блинчиков» тогда запустили сбор подписей в защиту предприятия. Под петицией, призывающей власти оставить кафе в покое, подписалось больше 10 тысяч человек. Но их не услышали. Им объяснили, что это ради их блага — лишиться того, что им дорого.

Успешный проект

— Во владимирском шатре была еще одна притягательная деталь — хрестоматийное кафе «Блинчики» в выездном формате. И министры со своими помощниками и вице-губернаторами с явным удовольствием запивали только что испеченные блины фирменным владимирским сбитнем, — писала пресс-служба администрации в 2016 году о триумфе «Блинчиков» на питерском экономическом форуме.

В первые годы работы в новое кафе водили всех VIP-гостей и заграничные делегации, о нем говорили на всех заседаниях и совещаниях.

Депутаты горсовета предыдущего созыва тоже на все лады нахваливали новые «Блинчики», называя его успешным проектом. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 7,4 миллиона рублей. Таких показателей не было ни у одного муниципального предприятия общественного питания и торговли. И местонахождение объекта сыграло не последнюю роль в доходах.

Интересно, что изначально новые «Блинчики» хотели разместить в Комсомольском сквере, где второй год не работает фонтан у «Торговых рядов». Место сразу утратило свою популярность. А вот Спасский холм не теряет своей актуальности. На пешеходных улицах Спасской и Георгиевской многолюдно даже в будние дни.