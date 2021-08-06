Муниципальные блинчики пекут без дрожжей

Блюда и напитки подают в стекле и на керамике

Во Владимире на Спасском холме после реновации открылось муниципальное кафе «Блинчики». После обновления интерьера, ассортимента и подачи блюд мэрия сообщила об успешной перезагрузке предприятия общественного питания. Кафе построили и открыли в 2015 году. С той поры оно работало с перерывами и под заказ, чем вызывало недовольство у посетителей. Но спрос все же на него был большой как среди горожан, так и туристов.

 Новые кафе «Блинчики» открылись на день города в 2015 году.

С пластика на керамику

— В течение двух месяцев в кафе провели ремонт помещения, установили новую мебель, покрасили веранды в яркие весёлые цвета. Для сотрудников была закуплена новая форма. Здесь изменена подача блюд, появилась новая посуда. Взамен одноразовой пластиковой закупили керамику и стекло, — сообщает пресс-служба администрации Владимира.

В кафе обновили посуду и интерьер. Фото администрации Владимира

В меню появились напитки собственного приготовления: клюквенный и вишневый морсы, домашний квас из бородинского хлеба, сбитень на меду и пряных травах с имбирём. Рецепты взяли у специалистов из Патриаршего сада. Все напитки — безалкогольные. В мэрии по-прежнему подчеркивают, что существенная разница между старыми и новыми «Блинчиками» — это отказ от продажи алкогольных напитков.

Еще одно отличие — это ориентир на старорусские рецепты. Никаких тебе блинов, жаренных на сковородке и подсолнечном масле. Аккуратные, ажурные и местами диетические. В меню ввели блины на бездрожжевом тесте.

Есть планы у кафе начать варить свой сыр, готовить курники и другую традиционную выпечку.

«Блинчики» не отпускают

По информации мэрии, новое кафе собирается вернуть в меню блинчики с мясом по рецепту поваров легендарных старых «Блинчиков» на Большой Московской. На протяжении всех шести лет чиновники на все лады ругали старые и нахваливали новые «Блинчики». И вот все же нашлось у них что-то общее, что образовало связь между поколениями и восстановило историческую цепочку. Преемственности быть. Так что новые «Блинчики» останутся семейными, но при этом и с ноткой ностальгии, для людей старшего поколения, проигравших в битве за сохранение образа старых «Блинчиков».

Старые «Блинчики» многие хорошо помнят

А борьба тогда велась нешуточная. Началась она еще в 2014 году, когда власти впервые озвучили свое намерение построить на месте старого кафе храм. К слову сказать, храм недостроен и по сей день.

Неравнодушные к судьбе старых «Блинчиков» тогда запустили сбор подписей в защиту предприятия. Под петицией, призывающей власти оставить кафе в покое, подписалось больше 10 тысяч человек. Но их не услышали. Им объяснили, что это ради их блага — лишиться того, что им дорого.

Успешный проект

— Во владимирском шатре была еще одна притягательная деталь — хрестоматийное кафе «Блинчики» в выездном формате. И министры со своими помощниками и вице-губернаторами с явным удовольствием запивали только что испеченные блины фирменным владимирским сбитнем,писала пресс-служба администрации в 2016 году о триумфе «Блинчиков» на питерском экономическом форуме.

В первые годы работы в новое кафе водили всех VIP-гостей и заграничные делегации, о нем говорили на всех заседаниях и совещаниях.

Туристы наводнили центр Владимира

Туристы наводнили центр Владимира

Депутаты горсовета предыдущего созыва тоже на все лады нахваливали новые «Блинчики», называя его успешным проектом. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 7,4 миллиона рублей. Таких показателей не было ни у одного муниципального предприятия общественного питания и торговли. И местонахождение объекта сыграло не последнюю роль в доходах.

Интересно, что изначально новые «Блинчики» хотели разместить в Комсомольском сквере, где второй год не работает фонтан у «Торговых рядов». Место сразу утратило свою популярность. А вот Спасский холм не теряет своей актуальности. На пешеходных улицах Спасской и Георгиевской многолюдно даже в будние дни.

Фото администрации Владимира и «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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