Молодые люди стали тяжелее болеть коронавирусом

Коронавирус не щадит и молодых жителей Владимирской области. В больницах региона сейчас находится немало тех, кто переносит это заболевание весьма тяжело. Поражение легких у таких пациентов может достигать 75%. На медицинском языке это называется «КТ-4».

Рано расслабляться

— Зачастую приходится направлять их из отделения в реанимацию, — подчеркнул сегодня в ходе брифинга, посвященного эпидситуации в регионе, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения, врач-инфекционист горбольницы № 6 Владимир Пашков.

Приток молодежи в стационары можно объяснить двумя причинами.

Первая – это дельта-штамм, который, по мнению вирусологов, более заразен и быстрее распространяется. Вторая – это практически полное игнорирование (особенно это касается молодого населения) эпидемиологических требований.

— Каждый из нас ответственен за нераспространение инфекции, — сказал на заседании общественного совета при управлении Росздравнадзора по Владимирской области главный специалист облздрава, пульмонолог Игорь Петряков, — а мне встречались в пунктах вакцинации люди с масками на подбородке – такая безответственность сводит прививочную кампанию на нет.

Пульмонолог также напомнил, что благодаря соблюдению масочного режима в последние полтора года практически не было всплеска обычных пневмоний и гриппа.

Под ударом и пенсионеры

Ковид все еще наиболее опасен для людей старше 60 лет. Особенно с сопутствующими заболеваниями. По словам врача-инфекциониста горбольницы № 6 Владимира Пашкова, тяжесть заболевания также напрямую зависит от того, как скоро человек обращается за медицинской помощью.

— Чем дольше больной не обращается к врачу, тем тяжелее у него впоследствии протекает заболевание, и тем труднее ему будет поправиться и восстановиться полностью, — уточнил Владимир Пашков.

Лечат одинаково

Что касается дельта-штамма или какой-либо другой разновидности коронавируса, то ее определение не имеет никакого клинического значения. Сейчас все штаммы согласно клиническим рекомендациям Минздрава лечат одинаково.

— Возможно, в будущем это все изменится, и лечение будет отличаться, — говорит Владимир Пашков.

В стационар, по его словам, поступают пациенты в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Между тем эпидситуацию в регионе тоже оценивают как тяжелую. Тяжелую, но стабильную. Об этом на брифинге сказала начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян.

— Коэффициент распространения инфекции у нас в регионе 1,0, это немного больше, чем в среднем по стране. Тем не менее мы наблюдаем ежедневное снижение числа новых подтвержденных случаев коронавируса, — уточнила чиновница.

Всего во Владимирской области для пациентов с ковидом развернуты 1822 койки, свободны из них 27%. И лучше, конечно, на них не попадать. Поэтому вакцинация, масочный режим – наше все. Особенно, если вам больше 60, но и молодость, как оказалось, тоже защита ненадежная.