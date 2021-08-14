Медовый Спас: что мы празднуем в этот день

В 1164 году князь Андрей Боголюбский пошел войной на волжских булгар, теснивших жителей Ростовской и Суздальской земли. С собой он взял чудотворную икону, которая была привезена им из Киева и впоследствии получила наименование Владимирской. Перед сражением благочестивый князь, приобщившись святых тайн, обратился с горячей молитвой к Богородице: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров». Вслед за князем перед иконой пали на колени полководцы и воины и, приложившись к образу, пошли против врага.

Булгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили огромные огненные лучи, выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покрывали полки благоверных правителей Греции и России и видны были всеми сражавшимися.

В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и по благословению представителей высшей церковной власти, и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.