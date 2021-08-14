Медовый Спас: что мы празднуем в этот день

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Происхождение Животворящего Креста
Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель) называют три летних праздника, посвященных Христу. Первый из них — Медовый Спас отмечается 14 (1 по старому стилю) августа. В этот день начинается Успенский пост – самый короткий, но такой же строгий, как Великий пост. Он предваряет праздник Успения Божией Матери, а его первый день – Происхождение (или Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В центр храма на утрени выносится крест, которому до субботней вечерней службы все верующие могут поклониться.
Об истории этого праздника, его истинном значении и о том, почему в народе он называется Медовым Спасом, читайте в статье «Призыва».
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История праздника
Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня был установлен в IX веке в Константинополе. Каждый год часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Первый день августа был выбран именно потому, что в этом самом жарком месяце особенно распространялись болезни, люди же прикладывались к кресту, на котором был распят Христос, пили освященную им воду и получали долгожданное здоровье.
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Всемилостивый Спас Андрея Боголюбского
В 1164 году князь Андрей Боголюбский пошел войной на волжских булгар, теснивших жителей Ростовской и Суздальской земли. С собой он взял чудотворную икону, которая была привезена им из Киева и впоследствии получила наименование Владимирской. Перед сражением благочестивый князь, приобщившись святых тайн, обратился с горячей молитвой к Богородице: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров». Вслед за князем перед иконой пали на колени полководцы и воины и, приложившись к образу, пошли против врага.
Булгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили огромные огненные лучи, выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покрывали полки благоверных правителей Греции и России и видны были всеми сражавшимися.
В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и по благословению представителей высшей церковной власти, и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
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Спас на воде
В Русской православной церкви одновременно с празднованием Всемилостивому Спасу соединяется воспоминание совершившегося 1 августа 988 года Крещения Руси. В связи с этим установлено совершать в этот день малое освящение воды. Поэтому в народе этот праздник иногда называют «Мокрый Спас».
Желательно в этот день окунуться в освященную воду, потому что считалось, что она исцеляет, дает силы и полностью прогоняет усталость. А в старину в деревнях в этот день чистили колодцы, подготавливая их тем самым к зиме.
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Семь святых мучеников Маккавеев
Еще один праздник этого дня – память о ветхозаветных мучениках Маккавейских. В 166 году до н. э. сирийский царь Антиох Эпифан, проводя политику эллинизации, ввел в Иерусалиме и всей Иудее греческие языческие обычаи. Он осквернил Иерусалимский храм, поставив в него статую Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев.
90-столетний старец-законоучитель Елеазар за приверженность к Моисееву закону был судим. Он с твердостью пошел на мучения и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество показали его ученики — семь братьев Маккавеев и их мать Соломония. Они бесстрашно признали себя последователями истинного бога и отказались принести жертву языческим богам.
Мальчики были преданы ужасным истязаниям на глазах их матери. Мужественная женщина укрепляла их в вере словами своими. После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась.
Подвиг святых семи братьев Маккавеев воодушевил священника Маттафию и его сыновей, которые подняли восстание против Антиоха Епифана, длившееся с 166 по 160 г. до н. э., и, одержав победу, очистили Иерусалимский храм от идолов.
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Благочестивая традиция
Почему же в народе этот праздник называют именно Медовым Спасом? К этому времени поспевает мед нового сбора, и это, конечно, дар Божий. Вот почему его принято приносить для освящения в храм, благодаря Бога и вкушая мед не просто как лакомство, а как явственное, ощутимое воплощение Божьей благодати. В этот же день по давней традиции совершается освящение лекарственных трав и мака.
После освящения меда в этот день угощали им всех желающих и в первую очередь раздавали мед бедным. В старину даже говорили, что «на первый Спас и нищий медку попробует».
Тем не менее нужно помнить, что освящение меда в этот день – это всего лишь благочестивая традиция. Земля и все живущее на ней производят плоды по промыслу Божию, а человек, принимающий участие в этом производстве, в знак благодарения Богу приносил первые выращенные плоды в храм.
Заглавное фото: udmeparhia.ru