МЧС предупреждает жителей Владимирской области об аномальной жаре

ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает жителей региона о жаре. По данным Владимирского гидромета, сегодня, 16 августа, на юге и юго-востоке области прогнозируется повышение температуры воздуха выше +30 градусов.

Жарко до середины недели

Такая погода сохранится, как минимум, до середины недели. Преимущественно будет солнечно, осадки маловероятны. По данным популярных погодных пабликов, с четверга температура начнет понижаться. К выходным столбики термометров опустятся до +23 градусов и уже прогнозируются дожди.

— Август заканчивает лето, и от этого никуда не деться. Но последний месяц сезона всё-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно финальный всплеск субтропического тепла! – сообщает центр погоды «Фобос».

Мощный всплеск тепла синоптики уже называли лебединой песней лета и его прощальным поцелуем.

По словам метеорологов, климатические расчеты показывают, что с 1948 года всплески 30-градусного тепла 17 августа в прошлом веке случались только однажды: в 1954 году было плюс 33,5. В век глобального потепления метеорологи подобное фиксировали дважды: в 2007 году было плюс 31,1, а в 2008-м — плюс 32,5.

В жару рекомендуется относиться внимательнее к своему здоровью

Среда станет заключительным знойным аккордом, предупреждают синоптики.

Затем с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать облака, зарядят грозовые дожди. После этого включится обратный счётчик тепла. Рубикон будет пройден, написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Спасатели напоминают

А пока у жителей региона еще есть возможность насладиться летом. Правда, не стоит забывать о правилах безопасности. Спасатели напоминают, что в жаркую погоду в разы вырастают риски возникновения природных пожаров с переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки.

Сейчас во Владимирской области установлен пожароопасный сезон. Сжигать мусор и сухостой можно, но только при соблюдении определённых условий:

— безветренная погода;

— участок для выжигания расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений;

— территория в радиусе 30 метров вокруг участка расчищена и отделена минерализованной полосой;

— в наличии имеются первичные средства пожаротушения.

Напомним, что постановлением губернатора региона особый противопожарный режим отменён.

Не стоит забывать и о правилах безопасности на воде. Купаться нельзя в запрещённых местах, где не обследовано дно и нет поста спасателей, а также в состоянии алкогольного опьянения. Родители должны постоянно контролировать своих детей.

— Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112, — напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.