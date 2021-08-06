Мастеровитое Кольчугино: самовары, подстаканники, «тумановская роспись»

Город мастеров, оружейников и рукодельниц. Именно так можно описать Кольчугино, поскольку так уж сложилось, что прославляют его талантливые люди и удивительные изделия, которые выходят из их искусных рук. Даже название города происходит от фамилии московского купца Александра Кольчугина, который в 1871 году основал в этих местах (близ села Васильевское) свой меднопрокатный завод.

Памятник Кольчугину украшает, кстати, площадь перед предприятием, которое является наследником старинного производства и называется сегодня «Электрокабель. Кольчугинский завод».

Что же тут выпускали? Помните подстаканники, знаменитые на всю страну, которые накатали в поездах сотни тысяч километров. Красивые мельхиоровые изделия стали своеобразным символом не только Кольчугино и его легендарного завода, но и путешествий в поезде вообще. Кто из нас не пил крепкий чай под приятный стук колес и не наслаждался убегающим в окнах пейзажем? Кстати, подстаканники производят на местном заводе с 1892 года. И сегодня их более трехсот видов.

А начиналось все, конечно, с самоваров. На заводе Кольчугина их изготавливали в огромном количестве – более 8000 штук в месяц! Сейчас эти изделия стали коллекционной редкостью.

Да и сам самовар стал своеобразным символом города металлургов. И это отразилось в интересном архитектурном сооружении, которое носит название башня-самовар. Уникальная водонапорная башня была построена к 5-летию Октябрьской революции, но, несмотря на свое советское происхождение, в своей форме отразила и дореволюционную историю города.

Современная история города – это новые имена, которые, впрочем, не уступают мастерам прошлого. Слышали про «тумановскую роспись»? А ведь в этом названии зашифровано имя придумавшей ее художницы Елены Тумановой. Женщина создает невероятно красивые деревянные изделия ручной работы.

Елена Туманова – член Союза художников России, она 30 лет изучала традиции отечественной росписи по дереву и в результате создала свой неповторимый стиль. Ее рисунки напоминают тонкое бисерное плетение или кружево. Парадоксально, но витиеватые узоры складываются из очень простых элементов, которые многократно повторяются на всей площади изделия. В работе используются 2-3 основных цвета, из которых художник получает целую палитру оттенков. Мастер работает без эскизов, в основе росписи — импровизация. Дело сложное, кропотливое, на одну вещь может уходить до месяца. Но такая красота стоит затраченных усилий!

Многие работы Елены Тумановой находятся в музейных и частных коллекциях в России и за границей.

Кольчугино – современный город, здесь можно погулять и насладиться прекрасными видами. Есть даже свой пляж, который оборудовали на берегах одного из самых крупных искусственных водоемов Владимирской области. Водохранилище, или «кольчугинское море», появилось около 40 лет назад. Пекша, здесь протекающая, летом часто пересыхала, а заводу для бесперебойной работы всегда требовалась вода. Вот и решили устроить свой собственный водоем.

Окрестности Кольчугино не менее живописны. И путешествие по ним – интересное и приятное занятие. Любителям животных обязательно стоит посетить племенное хозяйство «Тракены Ополья». Здесь разводят элитную породу тракененских спортивных лошадей. Ее представители неоднократно побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира. А еще они очень милые, доброжелательные и красивые!

А вот чем уникальна старинная церковь села Давыдовское, что производит сегодня знаменитый завод, кто организовал в Кольчугино мастерскую по изготовлению невероятной красоты шелковых изделий ручной работы, узнаете из фильма «Живая нить традиций. Кольчугино» (6+). Предлагаем вашему вниманию новую серию цикла программ о малых городах Владимирской области, снятую автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов.

Смотрите в фильме:

0:37 – Александр Кольчугин и его медно-латунное производство;

1:01 – церковь Покрова Богородицы из села Васильевское;

1:14 – почему башня-самовар носит такое название и почему на ней глухарь;

1:46 – мемориал кольчугинцам, погибшим в Великую Отечественную войну, и семь Героев Советского Союза;

2:20 – что выставляют в картинной галерее г. Кольчугино;

3:11 – художник Елена Туманова и ее «тумановская роспись»;

5:08 – где находится «кольчугинское море»;

5:53 – в музее легендарного кольчугинского завода «Элетрокабель»;

7:09 – настоящие кольчугинские подстаканники, которые ездили в поездах по всей России;

7:22 – экскурсия на производство;

8:51 – в магазине изделий и мельхиора;

9:47 – удивительная роспись по шелку в мастерской «Шелковая коллекция»;

12:15 – прогулка по живописным местам Кольчугино;

15:25 – село Давыдовское, необычный храм Покрова Богородицы и бывший крепостной Марков;

14:03 – лошади племенной фермы «Тракены Ополья» в поселке Раздолье.

Подробнее о достопримечательностях Кольчугино можно почитать на сайте «Живая нить традиций. Кольчугино». А все серии цикла «Живая нить истории» можно посмотреть по этим ссылкам: Ковров, Гороховец, Мстера, Вязники, Киржач. Приятного виртуального путешествия!