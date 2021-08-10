Массовые ремонты и проверки проходят в школах Владимира

Во Владимире полным ходом идет приемка школ и детских садов в новому учебному году. Образовательные учреждения в срочном порядке заканчивают ремонты внутри зданий и на прилегающих территориях. Администрация города выделяет средства на покупку оборудования, которое необходимо для обучения детей по современным стандартам. В школы и детсады приходят с проверками сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и управления образования. Все, чтобы начать учебный год 2021-2022 в безопасности и с полным комплектом техники и программ образования.

Ноутбуки и принтеры

17 общеобразовательных учреждений города Владимира получат 476 ноутбуков для педагогов и 17 многофункциональных устройств, состоящих из принтера, сканера и копира. В числе счастливчиков средние школы № 1, 2, 5, 9, 10, 11, 15, 19, 22, 31, 34, 36, 43, 44, 48, 49, а также муниципальный городской межшкольный учебный комбинат № 2.

Всех охватить в один год не смогут. Поэтому поставки разбили по времени. Одиннадцать школ получат комплексы по копированию и сканированию в 2022 году, а еще семь — в 2023-м. Поэтапно распределят и асфальт по детсадам и школам.

До начала учебного года заасфальтируют дорожки, ведущие к парадным, к уличным детским площадкам и стадионам в детсадах № 9, 71, 97, 108, 109 и школах № 15, 32, 33, а также в гимназиях № 23 и 35. Все они получили предписания от надзорных ведомств. Поэтому администрации Владимира пришлось отсрочить «негорящие» ремонты внутри зданий и в первую очередь выделить средства на обновление территорий.

Также свыше 11 миллионов рублей выделено на замену окон, около 17 миллионов рублей на ремонт кровель и 6 миллионов рублей на установку систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

МЧС и проверки

«Призыв» принял участие в проверке сотрудников МЧС школы № 36. Госинспектор по пожнадзору ГУ МЧС России по Владимирской области Андрей Викман обошел всю прилегающую территорию, чтобы убедиться в наличии свободного доступа для пожарной техники в случае ЧП. Обратил внимание, что все газоны своевременно выкашиваются, свободен доступ к пожарному гидранту, не завалены мусором проходы пешеходов.

Елена Кувшинова, директор школы № 36:

План эвакуации сделан на люминесцирующем фоне, который светится в темноте.

Поэтому даже в темноте можно рассмотреть, куда двигаться по стрелочкам.

Хотя мы этому обучаем во время плановых эвакуаций, которые проводятся не реже двух раз в году.

Мы обучаем персонал и детей, какими путями двигаться.

В ближайшие две недели все школы и детсады проверят сотрудники МЧС по пожнадзору. Грубых нарушений, отмечают в ведомстве, уже нет. А мелкие образовательные учреждения успеют устранить до 1 сентября.

Учеников все больше

Во Владимире 1 сентября откроют свои двери 51 общеобразовательное учреждение. Это 49 муниципальных школ, православная гимназия и городской межшкольный учебный комбинат № 2. За парты сядут 39 184 ученика, на 900 человек больше, чем в прошлом году. В школах и гимназиях трудятся 3175 человек, из которых 2266 человек — педагогические работники.

— Особенным 1 сентября станет для учащихся 46-й школы в микрорайоне Коммунар. Там запланировано открытие нового современного здания из шести корпусов. На сегодняшний день в школу № 46 подано уже 1230 заявок. Набрано 40 классов. Впервые в школу здесь пойдут 190 первоклассников, сформировано шесть первых классов, — сообщает пресс-служба администрации Владимира.

В первый раз в школы областного центра придут 4427 первоклассников. Это на 126 ребят больше, чем годом ранее.