Маршрутом Сперанского: едем на родину «гениального бюрократа»

«Вот скажите, как детям рассказать, кто такой Михаил Сперанский? Как доходчиво объяснить слова «реформатор», «законотворец», «государственный деятель»? К нам ведь и детсадовцы приходят. Лекции читать не будешь, — спрашивает нас педагог Черкутинской школы Светлана Козлова и сама же отвечает: — Поэтому я и придумала «Музей в чемодане», который помогает усвоить интересные факты, связанные с жизнью уроженца Черкутино Михаила Михайловича Сперанского!»

Действительно, Светлана Анатольевна извлекает из старенького чемодана, который хранится в школьной краеведческой комнате, очень необычные вещи: куклу, шкатулку, щебень, завернутый в газетку, пустую эмалированную кружку, сухарики. Одна вещь – одна история из жизни Михаила Михайловича.

— Вот смотрите. Это икона Иисуса Христа. Думаете, она здесь, потому что Сперанский родился в семье священника? А вот и нет! В семинарии у него было прозвище Спасовы Очи, потому что был он отзывчивым, внимательным и кротким человеком, никому не отказывал в помощи, хотя был лучшим учеником, и повод загордиться у него был… — поясняет Светлана Анатольевна.

Что же еще хранится в заветном чемоданчике?

Сколько лет дубу Сперанского и где он в Черкутино находится?

Как Михаил Сперанский был связан с Александром Пушкиным?

Кому из русских императоров преподавал юриспруденцию?

При каких обстоятельствах великий законотворец получил свою фамилию?

И почему его называли «великим бюрократом»?

На эти и другие вопросы отвечают заведующая Музеем М.М. Сперанского в Черкутино Инна Щегорцева и преподаватель русского языка и литературы местной школы Светлана Козлова. А в роли народного экскурсовода новой серии проекта «Точка на карте» – владимирский школьник Алексей Ермолин. Он недавно окончил 9-й класс и на уроках истории познакомился с судьбой нашего великого земляка. И захотел посетить его малую родину, узнать немного больше и поделиться этой полезной информацией с подписчиками «Призыва». Смотрите!

В программе:

01:11 — о создании музея в Черкутино;

01:35 — о семье Михаила Сперанского;

02:40 — дедушка — первый учитель будущего реформатора;

03:14 — на учебу во Владимирскую духовную семинарию;

03:30 — история о том, как Сперанский получил свою фамилию;

04:10 — о том, как работал «гениальный бюрократ»;

04:48 — о ключевых реформах Сперанского;

05:45 — о том, какую роль «Закон о вольных хлебопашцах» сыграл в судьбе владимирских градоначальников Никитиных;

06:18 — уникальный экспонат музея, изданный при жизни Сперанского;

06:37 — как Михаил Сперанский связан с Царскосельским лицеем и Александром Пушкиным;

06:57 — «В бедах надеюсь»: об опале, ссылке и возвращении;

09:15 — как второй человек в государстве стал губернатором Пензы;

10:09 — идем к церкви Николая Чудотворца, где реформатора крестили;

10:54 — чем примечателен дуб Сперанского;

11:48 — гуляем по старинной усадьбе Салтыковых: какое они имеют отношение к Сперанскому;

12:45 — история дома сестры Михаила Сперанского;

14:15 — где в Черкутино находится улица Сперанского и когда она появилась;

14:50 — у колокольни храма Рождества Пресвятой Богородицы, который был разрушен в советские годы;

15:54 — заглядываем в «чемоданчик Сперанского»;

16:25 — как связаны со Сперанским кружка, сухарики и одеяло;

17:34 — откуда в чемоданчике кукла;

18:03 — какое прозвище у Сперанского было в семинарии;

18:30 — табакерка Наполеона: как она связана с русским реформатором;

16:16 — история женитьбы и вдовства;

20.09 — камни в спину «изменника».

Что входит в маршрут Сперанского?

Маршрут Сперанского – это условное название путешествия по местам в селе Черкутино, связанным с жизнью великого русского законотворца, реформатора и государственного деятеля XIX века. Этих мест восемь:

Музей М.М. Сперанского, открытый в 2018 году

Церковь Святого Николая Чудотворца, где Сперанского крестили

Дуб Сперанского

Усадьба Салтыковых

Дом сестры Сперанского

Колокольня, что осталась от храмового комплекса церкви Рождества Пресвятой Богородицы, снесенной в 1967 году

Улица Сперанского

Краеведческая комната в Черкутинской школе.

Михаил Михайлович родился в Черкутино в 1772 году в семье священника и смог достичь невероятных высот на государственной службе, став правой рукой императора Александра I, то есть вторым лицом в России. В Черкутино великого земляка помнят, уважают, восхищаются и любят.

— Многие позитивные изменения в нашем селе связаны с именем Сперанского, — говорит Светлана Козлова, преподаватель русского языка и литературы Черкутинской школы. — Даже школа наша появилась, когда в России широко отмечали 100 лет со дня рождения Михаила Михайловича в 1872 году. Во «Владимирских ведомостях» от 1871 года было напечатано: «…содействовать средствами духовенства светскому ведомству в устройстве на родине графа Сперанского — селе Черкутино — народного училища».

Но к школе и ее краеведческой комнате мы вернемся позже. Начать экскурсию следует, конечно, с музея, экспозиции которого рассказывают об основных вехах жизненного пути Михаила Михайловича.

Музей в здании школы

Интересно, что музей появился в историческом здании церковно-приходской школы постройки 1804-1805 годов. Расположен он в центре села, рядом с современным зданием Дома культуры, общеобразовательной школой и знаменитой черкутинской колокольней.

— Музей появился в 2018 году, и этого события очень ждали. У нас уже была собрана обширная информация по Сперанскому. И нужно было место, куда людям можно было бы приехать на экскурсию, — рассказывает заведующая музеем Инна Щегорцева. — Выбрали именно это здание, поскольку оно было связано с историей села. Его построил князь, генерал-фельдмаршал, воспитатель Александра I и его брата Константина, видный царедворец Николай Иванович Салтыков, который владел нашими землями, здесь у него была усадьба. И, кстати, этот человек сыграл не последнюю роль в судьбе Михаила Михайловича: он еще в Черекутино заметил смышленого мальчишку, посоветовал отдать его в учение, а в Петербурге помогал Сперанскому в продвижении по службе.

При входе в светлое помещение музея сразу привлекают внимание необычно оформленные окна. Почти все они декорированы тематическими занавесками, на каждой из которых — периоды жизни великого законотворца: Черкутино, Владимир, Петербург, Сибирь и вновь Петербург.

Из династии священников

Что значило родиться в XVIII веке в семье священника? Тоже стать священником. Именно такая судьба, казалось бы, и была уготована Михаилу, отцом которого был уважаемый человек, пользующийся любовью и доверием земляков, благочинный черкутинской округи Михаил Васильевич. В семье было четверо детей – две дочери (Мария и Марфа) и два сына (Михаил и Козьма). Еще двое детей умерли в младенчестве.

К грамоте мальчика приобщил слепой дед Василий Михайлович (тоже священник), человек глубоко верующий и начитанный, который оказал огромное влияние на формирование кругозора и духовного мира внука. Они проводили большое количество времени вместе. По семейным преданиям, мальчонка водил слепого деда в церковь и там вслух читал за обеднею «Апостол».

«Когда ошибусь или не против «силы» выговорю, не утерпит и в ту же минуту из алтаря, или с клироса, громко меня поправит. Спасибо ему за это и за многое другое: не одно из его наставлений удержалось в памяти и строгость его пошла мне впрок!» — вспоминал Михаил Михайлович впоследствии.

— Семья была дружная, прогрессивная, — рассказывает Инна Щегорцева. — Когда перед молодым человеком встал выбор — служение Богу или государству, семья не стала давить на Михаила, предоставив ему самому право определить свое будущее, хотя в Черкутино его ждали, и место священника было приготовлено.

Сам же Михаил Михайлович на протяжении всей своей жизни, уже будучи великим человеком, никогда не забывал о своих родных, поддерживая их и добрым словом, и материально:

«Пишите ко мне о ваших нуждах и верьте, что по возможности всегда помогать готов. С совершенным к вам усердием и любовью пребываю ваш покорный слуга» (из письма 1824 года, подобных писем было много и отправлялись они в Черкутино регулярно вместе с материальной помощью).

В Черкутино сохранился дом, возведенный в конце XVIII – начале XIX века, который был построен на средства Михаила Сперанского для его сестры Марфы. Она была замужем за священником Третьяковым и проживала в новой постройке с мужем и матушкой Прасковьей Федоровной. Сегодня памятник XVIII столетия «Дом Сперанского», включенный в список выявленного культурного наследия, находится в аварийном состоянии. И это очень печально…

Считается также, что именно на этом месте стоял отчий дом Сперанского, в котором будущий реформатор родился. Осталось добавить, что Михаил Михайлович помогал не только родным, но и односельчанам, и местному храму Рождества Пресвятой Богородицы присылал средства на убранство и облачение священников. И, конечно, несмотря на занятость, Михаил Михайлович нечасто, но приезжал в родное село.

Сперанский – это «подающий надежды»

Страсть к учению у Михаила Михайловича проявилась рано. Мальчик читал все подряд, не любил шумных уличных игр, а чаще уединялся с книгой, поэтому очень скоро в интеллектуальном развитии стал значительно превосходить своих сверстников. И круг общения в селе ему было найти трудно… Родители, в том числе по совету князя Николая Ивановича Салтыкова, решили отдать мальчишку в духовную семинарию во Владимире.

Учебное заведение располагалось в здании, где долгое время находился худграф ВГПУ. Сегодня историческая постройка передана епархии. Здесь установлена мемориальная доска о том, что в этих стенах некогда учился великий государственный деятель России Михаил Сперанский.

Свою фамилию будущий законотворец как раз и получил во Владимирской духовной семинарии (в семье мальчика своей фамилии на тот момент не сформировалось). Сперанский – от латинского sperare, что переводится как «надежда». Примечательно, что под такой фамилией записывали многих абитуриентов, возлагая на семинаристов в буквальном смысле большие надежды. И, как мы понимаем, Михаил Михайлович эти надежды оправдал в полной мере. Он стал лучшим выпускником и был направлен на продолжение образования в лучшее духовное образовательное учреждение страны – семинарию Александро-Невской лавры в Петербурге.

«Гениальный бюрократ»

К 40 годам Михаил Сперанский сделал головокружительную карьеру. В 18 лет заканчивает главную семинарию страны в Александро-Невской лавре, в 27 лет – уже статский советник, в 34 года делает личные доклады Александру I. В 38 лет – государственный секретарь, правая рука императора, фактически «второе лицо» в России.

— Это только кажется, что все было легко. Нужно понимать, что Михаил Михайлович был невероятного таланта человеком, но он обладал еще и феноменальным трудолюбием. Он сидел за работой по 16-17 часов в сутки, — рассказывает Инна Щегорцева. — Этот человек обладал въедливостью, педантичностью, внимательностью и даже в хорошем смысле занудством, выверяя написанное до мелочей. Он никогда не работал спустя рукава, все доводил до идеала. Не зря его называли «гениальным бюрократом». С ним действительно никто не мог сравниться. А писал-то он гусиным пером! Если клякса – все заново переписывать. Вот и попробуйте за четыре года таким образом составить «Полный свод законов Российской Империи».

Это фундаментальный труд был написан Михаилом Михайловичем уже под конец жизни по заданию императора Николая I. В музее Сперанского в Черкутино хранится уникальное прижизненное издание — Алфавитный указатель к своду законов Российской Империи (1834 год), который выставлен на всеобщее обозрение.

Градоначальник Никитин и «вольные хлебопашцы»

Михаил Михайлович как законотворец и реформатор оставил значительный след в разных сферах жизни России: от образования и медицины до государственного устройства. Вот самое основное:

провел преобразование медицины и почтовой службы;

инициировал и участвовал в реформировании системы государственной власти;

был одним из основателей Царскосельского лицея (по некоторым данным, даже преподавал в лицее в течение нескольких месяцев юриспруденцию, то есть учил А.С. Пушкина);

возглавил комиссию, одобрившую в России строительство железной дороги;

трудился над созданием Государственного совета;

составил проект Уложения по Сибири;

провел финансовую реформу;

заложил основы российской юридической науки;

принимал активное участие в создании «Закона о вольных хлебопашцах».

— Не всем начинаниям суждено было реализоваться, есть мнение, что многие проекты Сперанского надолго опередили свое время, им не суждено было сбыться в полной мере при его жизни, но это случилось в будущем. К примеру, «Закон о вольных хлебопашцах» предвосхитил отмену крепостного права в России в 1861 году, — отмечает Инна Щегорцева.

«Указ об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, на обоюдном согласии» вышел 20 февраля 1803 года. По этому указу крестьяне могли выкупить себя из крепостной зависимости вместе с землей. После получения вольной они несли рекрутскую повинность. Таких крестьян стали называть вольными хлебопашцами. Действие этого закона продлилось вплоть до 1861 года, однако условия для многих крепостных были неприемлемыми (высокая цена выкупа, сложный механизм реализации закона). Таким образом, за 58 лет действия указа на свободе по всей России оказались лишь около 150 000 крестьян со своими семьями.

Интересно, что по «Закону о вольных хлебопашцах» из крепостной зависимости выкупили себя крестьяне Никитины, уроженцы села Черкутино. Из этой семьи вышла династия владимирских градоначальников Никитиных, которые много полезного сделали для своего города.

Храм, где принял крещение

Кроме музея, в селе Черкутино есть еще знаковые достопримечательности, связанные с именем великого русского реформатора. Сохранился Никольский храм, в котором служил отец Сперанского — Михаил Васильевич. В этом же храме крестили маленького Мишу, здесь же он помогал отцу на литургиях.

И опять же история храма Николая Чудотворца связана с именем все тех же Салтыковых, которые владели окрестными землями, получив их в результате родства с царской династией. Церковь была построена боярином Иваном Алексеевичем Салтыковым и была частью его черкутинской усадьбы (по сей день сохранился первый этаж исторического здания — постройка первой половины XVIII столетия).

«Во Владимирской десятине, в Ильмехотском стану, в селе Черкутине имеется деревянная церковь Николая Чудотворца, которая построена в давних годах и от многопрошедших лет весьма обветшала и за ветхостью служить в ней не возможно и ныне я желаю вместо ветхой деревянной церкви построить вновь каменную церковь во имя тот же престол и прошу о строении … дать указ», — пишет Иван Алексеевич 23 февраля 1736 года в синодальный казенный приказ. И получает разрешение. Храм возводится очень быстро, в том же году.

Сегодня церковь реставрируется. Местные жители и епархия пытаются ее восстановить. На ней много современных деталей. Но в музее мы заметили интересные элементы декора светового барабана. Как сообщила нам Инна Щегорцева, эти вещи подлинные (XVIII века), их принесли местные жители: одна пластина с колокольни, вторая — с храма.

Дуб реформатора

На выходе из храма замечаем могучее дерево, ствол которого не обхватить и втроем. Это так называемый дуб Сперанского. По легенде, после службы маленький Миша любил сидеть в тени его кроны и размышлять, а может, читать, ведь это занятие он любил больше всего на протяжении всей жизни.

Учитель биологии Черкутинской школы рассчитала возраст дерева по специальным параметрам: ему действительно не менее 300 лет. И этот великан вполне мог быть современником великого русского реформатора.

Любящий отец и вечный вдовец

А мы возвращаемся к краеведческой комнате местной школы. В чемоданчике Светланы Анатольевны хранятся несколько интересных предметов, которые напрямую связаны с жизнью Михаила Михайловича.

Педагог берет в руки словарь и рассказывает поразительную историю любви Михаила Сперанского и его супруги, англичанки Элизабет Стивенсон (Елизавета Андреевна Сперанская). На обеде у протоирея Самбровского девушка очень понравилась Михаилу Михайловичу, но он не знал английского языка, поэтому загадал: «Если заговорит на языке, который я знаю, женюсь…» Элизабет заговорила на известном ему французском. Ей было шестнадцать, ему – двадцать шесть.

Через год после знакомства (в 1798 году) они обвенчались. А через 10 месяцев в молодой семье родилась дочь, которую назвали в честь матери – Елизаветой.

Через месяц после рождения дочери Элизабет скоропостижно скончалась. Карета, в которой она ехала, опрокинулась в снег. Молодая женщина, вероятно, получила травму легких. Организм и без того был ослаблен беременностью и родами. Все это привело к развитию скоротечной чахотки и смерти.

Михаил Сперанский тяжело переживал кончину любимой. По некоторым свидетельствам, он был даже близок к самоубийству, уходил из дома и подолгу не появлялся. Супругу даже похоронили в его отсутствие. Однако спасла его необходимость заботы о новорождённой дочери, на которую он и перенес свою любовь к прекрасной Элизабет. Ей он остался верен всю жизнь и больше не женился, хотя партией был завидной, а претенденток было немало.

«Ни на небесах, ни на земле нет ничего сладостнее любви, нет ничего сильнее, ничего возвышеннее, ничего обширнее, ничего приятнее, ничего лучше и совершеннее: ибо любовь рождена от Бога, и не может обрести покоя, как только в Боге, превыше всего созданного», — писал Сперанский.

Кукла из «сундучка» Светланы Анатольевны как раз и символизирует единственную дочь Михаила Михайловича – Елизавету Михайловну Фролову-Багрееву, которая стала известной писательницей и создала около 20 произведений на французском и немецком языках.

«В бедах надейся…»

В день своего 40-летия Сперанский был удостоен высокой награды – ордена Александра Невского ( у реформатора было много и других государственных наград). Однако вскоре (за несколько месяцев до начала Отечественной войны 1812 года) Михаила Михайловича обвинили в государственной измене и сослали сначала в Нижний Новгород, а потом в Пермь. Первое время изгнанник даже закладывал дорогие подарки императора и других людей, чтобы на что-то жить.

У него была очень ценная вещь, которую подарил ему Наполеон Бонапарт. Александр I в 1808 году взял Михаила Сперанского на встречу с французским императором в Эрфурте. Сперанский и Бонапарт очень понравились друг другу. И Наполеон подарил Михаилу Михайловичу золотую табакерку, украшенную драгоценными камнями и собственным портретом. Обратившись к Александру I, он сказал тогда: «Не угодно ли Вам будет, государь, променять этого человека на какое-нибудь королевство?» Вот так высоко проницательный корсиканец оценил таланты русского реформатора. В трудную минуту Сперанский продавал камни с подарка французского императора, но снял и сохранил портрет Наполеона. Сегодня табакерка найдена и хранится в Эрмитаже в Петербурге.

Опала закончилась в 1816 году, и Михаила Михайловича назначают губернатором в Пензу. Казалось бы, какое падение! После статуса второго лица в государстве простой губернатор? Но Сперанский не унывает, он просто работает. И в итоге наводит почти идеальный порядок в захудалом городе, чем завоевывает любовь жителей, которые отпускают любимого губернатора со слезами на глазах. А он получает назначение генерал-губернатора Сибири и возвращается в Петербург с результатами ревизии и проектом нового Уложения по Сибири, прогрессивным документом, регламентирующим жизнь огромного региона и делающим его прозрачно управляемым. Как видите, даже в самых сложных жизненных обстоятельствах наш великий земляк не опускает руки, а добросовестно и честно трудится, делает свое дело.

Девизом Михаила Сперанского было известное латинское изречение «Sperat in adversis», что на русский переводится как «В бедах надейся…» И надежда сопровождала Михаила Михайловича на протяжении всего его пути, который легким не назовешь. По его собственному признанию, вся его деятельность укладывалась в очень простую истину, которую он сформулировал так:

«Все постановления, коими государство управляется, составляют неразрывную связь последствий, из одного начала истекающих. Начало сие весьма просто: не делай другому того, чего не желаешь себе…»

Достигнув высот в службе, Михаил Сперанский никогда не забывал о своем низком происхождении. Его первый биограф Модест Корф рассказывал, что однажды заглянул к Михаилу Михайловичу, уже видному чиновнику, и застал его за тем, что тот устраивал себе постель на обычной деревянной лавке (по другим источникам — сундуке): стелил овчинный тулуп, клал худую подушку.

«Ныне мой день рождения, — пояснил Сперанский своему гостю. — И я всегда провожу эту ночь таким образом, чтобы напомнить себе свое происхождение, и все старое время, и его нужду…»

Граф на 42 дня

Скончается знаменитый уроженец Черкутино в феврале 1839 года в возрасте 67 лет. Титул графа Михаил Михайлович Сперанский получит за 42 дня до смерти. Изречение «Sperat in adversis» («В бедах надейся») его потомки разместят на фамильном гербе в память о своем выдающемся и любимом предке.

Похоронят великого реформатора в Петербурге, в Некрополе мастеров искусств все той же Александро-Невской лавры, откуда когда-то вышел он 18-летним юношей, чтобы до конца своих дней служить интересам России.

А в Черкутино в 2016 году появится улица Сперанского, которая (вместе с другими объектами нашего маршрута) и увековечит его имя на малой родине.

Интересные факты о Сперанском:

Свою фамилию Сперанский получил во Владимирской духовной семинарии. Фамилия произошла от латинского слова «sperare», что переводится как «надежда».

В семинарии у Михаила было прозвище Спасовы Очи, которое он получил за кроткий характер и готовность помогать однокашникам.

На встрече в Эрфурте , куда его взял император Александр I, Сперанский очень понравился Наполеону и получил от него в подарок золотую табакерку с драгоценными камнями.

Был одним из основателей Царскосельского лицея (написал устав). По некоторым данным, преподавал в нем несколько первых месяцев. То есть фактически являлся учителем Пушкина.

«Законом о вольных хлебопашцах» предвосхитил отмену крепостного права в России. Преподавал юриспруденцию Александру II, чем, возможно, и повлиял на решение императора-освободителя окончательно отменить крепостное право в 1861 году.

Родившись в семье сельского священника, стал правой рукой императора Александра I и вторым лицом в России. Никогда не забывал о своём «поповском» происхождении.

Работал по 16-17 часов в сутки. Составил «Свод законов Российской Империи» в кратчайшие сроки – за 4 года. При этом писал гусиным пером.

Был женат один раз. Всю жизнь хранил верность своей умершей супруге, посвятив себя государственной службе и воспитанию единственной дочери.

Получил титул графа за 42 дня до смерти. Похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры вместе с Достоевским, Жуковским, Чайковским и другими великими людьми России.

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