Крупный пожар в жилом доме ликвидируют в Коврове

Крупное возгорание сейчас ликвидируют пожарные в Коврове. Загорелась квартира четырёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Социалистической, напротив Дома культуры имени Дегтярева. Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 13.44. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже. Огонь начал переходить на кровлю.

— Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 14.54 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. Известно о 29 эвакуированных жителях, из них 5 детей. Один человек пострадал на пожаре.

На месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы и средства от Ковровского электромеханического завода. Причины случившегося пока не известны. Информация уточняется.

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

Спасибо за жизнь!

В ковровских пабликах распространились фото пожара. Очевидцы рассказывают о сильном задымлении и выражают благодарность спасателям, которые оперативно пришли на помощь жильцам горящего дома.

— Проезжала мимо, видела, как бабушку пожарные спасали с 4-го этажа и двух мальчиков лет десяти примерно, какая же у них сложная и опасная работа! Спасибо им за наши жизни! – поблагодарили ковровчане сотрудников МЧС в группе «Подслушано Ковров».

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Добавлено в 15.45

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем пострадавшего. Это мужчина 1976 года рождения.