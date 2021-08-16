Крупный пожар в кальянной ликвидируют в Вязниках

Крупное возгорание сейчас ликвидируют пожарные в Вязниках. Загорелась кальянная, расположенная на улице Ленина. Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 11.53.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что загорелось отдельно стоящее здание кальянной. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

— На данный момент сохраняется угроза аптеке, которая находится в непосредственной близости, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирский области.

В Вязниках загорелось здание кальянной.

В 13.00 пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет. В чрезвычайном ведомстве уточняют, что людей в здании кальянной не было. Эвакуация не потребовалась.

На месте работают одно звено газодымозащитной службы, 4 автоцистерны, 14 человек личного состава. В вязниковских пабликах распространились фото пожара. Очевидцы рассказывают о сильном задымлении и затрудненном движении на дорогах.

О причинах случившегося пока не сообщается. Информация уточняется.

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Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в кальянной и не допустили распространения огня на здание аптеки. Причину пожара устанавливают спасатели, сообщает ГУ МЧС Росии по Владимирской области.

На минувшей неделе «Призыв» рассказывал о крупном пожаре во Владимире. Загорелось офисное здание на улице Садовой во Владимире. Сотрудники МЧС трудились всю ночь. Работы завершились около четырех часов утра. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.