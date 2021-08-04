Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО Торговая компания «Минерал» на действия заказчика и организатора закупки – ГУП «Дорожно-строительное управление №3» признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО Торговая компания «Минерал» на действия заказчика и организатора закупки – ГУП «Дорожно-строительное управление №3» при проведении открытого конкурса на право заключения договора поставки противогололедных материалов (концентрат минеральный «Галит») для обработки автомобильных дорог в зимний период 2021-2022 годов.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях ГУП «Дорожно-строительное управление №3» Комиссией Владимирского УФАС России не было выявлено нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.

«Владимирское УФАС России»