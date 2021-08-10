Колонну XII века нашли в огороде Богородице-Рождественского монастыря

В огороде Богородице-Рождественского монастыря нашли части белокаменной колонны предположительно XII века. Находку сделал работник монастыря во время проведения хозяйственных работ. Об этом рассказали в еженедельной новостной программе Владимирской епархии.

Неожиданная находка

Части белокаменной колонны обнаружены в год 800-летия Александра Невского. Символично, что нашел артефакты тезка князя, трудник Александр.

— Это никакие не раскопки, никакого глубокого копания, это все очень близко, на уровне штыковой лопаты. Самое интересное то, что невозможно сказать, каким образом находка оказалась вблизи гаража. Это навершие белокаменной колонны. Но так как это камень хороший, то о него точили лопату и использовали в хозяйственных нуждах. Совершенно случайно оказавшийся в наших краях археолог, обойдя территорию, сказал, что это навершие колонны, — рассказала Ольга Шалыгина, руководитель паломнической службы Богородице-Рождественского монастыря.

На ценность находок указал археолог.

Найден целый комплект: база и навершие. Это подлинные свидетели истории монастыря, отмечают в епархии. Части колонны, скорее всего, принадлежали галереям Богородице-Рождественского монастыря. Могли и удерживать надвратный храм Иоакима и Анны, который был входом в детинец и построен в то же время князем Всеволодом Большое Гнездо.

— Они наиболее вероятно все-таки относятся к XII веку. Либо к той, либо к другой постройке. Потому как перенос вполне возможен при разборе колокольни, части колонны могли использоваться в более поздних пристройках, — считает Ольга Шалыгина.

Лапидарий при монастыре

Каменные глыбы разрушенных белокаменных храмов займут свое почетное место в церковно-историческом музее Богородице-Рождественского монастыря. В планах у сотрудников музея еще более тщательное изучение территории древней обители и открытие музея каменных древностей – лапидария.

Найденные каменные детали станут экспонатами музея.

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