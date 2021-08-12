Колония, отель, музей… Где будут играть актеры сгоревшего театра в новом сезоне

— Такой список выездных спектаклей, какой я сегодня увидела, я ни разу не видела. Это хорошо, мы обслуживаем область. А в нашем любимом областном центре мы будем работать большие спектакли на больших площадках? – спросила актриса Ирина Копылова у директора театра на сборе труппы 10 августа.

Борису Гунину пришлось огорчить Ирину Васильевну и всех остальных актеров владимирского театра. Количество дней, которые предоставляют сценические площадки города нашему драматическому, — крайне незначительно. Их хватит только на прогон премьерных спектаклей. В сентябре это 2 дня на площадке ОДК и 3 дня в филармонии, в октябре и ноябре – по 5 дней в ОДК.

— Мы много будем работать на Малой сцене театра. Мы много будем ездить. К сожалению, места в городе у нас нет… — подытожил Борис Григорьевич.

Что со зданием на Дворянской, 4

Напомним, что в июне прошлого года в театре произошел пожар, в котором серьезно пострадали фойе, сцена и зрительный зал, а также сгорел уникальный занавес стоимостью девять миллионов рублей. Присутствовавшая на сборе труппы директор департамента культуры Алиса Бирюкова рассказала, как продвигается процесс восстановления здания. За последние полгода была проведена большая и непростая работа по подготовке проекта его реконструкции. Причем завершили ее досрочно и уже отправили документы на госэкспертизу.

— Это здание является объектом культурного наследия, поэтому были свои сложности, это очень кропотливый труд, — пояснила Алиса Михайловна. — Хотя этот период кажется для нас большим, но на самом деле мы преодолели его с опережением. Потому что срок, когда мы должны были закончить эту работу, – ноябрь, это нормативный срок для разработки такого рода проекта. Но благодаря нашим подрядчикам и всем, кто нам помогал в регионе, эта работа была закончена к 1 июня, и сейчас проект находится на государственной экспертизе…

Директор департамента рассчитывает, что из экспертизы проект выйдет в конце августа. Как только документы утвердят, их сразу передадут в Министерство культуры. А там уже уточнят сроки реконструкции и ее стоимость. По мнению главы областного департамента культуры, сроки восстановления владимирского театра драмы станут известны осенью.

Все дело в ковиде

Алиса Бирюкова прокомментировала и ситуацию с дефицитом сценических площадок в городе, где театр мог бы играть свои большие спектакли. Из-за антиковидных ограничений все учреждения культуры сейчас испытывают сложности с исполнением госзадания, необходимым количеством зрителей и так далее.

— То, о чем сейчас сказал Борис Григорьевич, связано именно с этим, а не с нежеланием ваших коллег помочь вам в вашей сложной ситуации, — объяснила Алиса Михайловна. — Но давайте вернемся еще раз к этой теме, попробуем договориться. Сейчас у всех уже более-менее сформированы графики на осень, на зиму. Попробуем еще какие-то дни прибавить к тем дням, о которых сказал Борис Григорьевич. Понятно, что постоянные разъезды тяжелы, сложны для вас. Конечно, хочется играть и во Владимире тоже, и для нас это тоже важно.

Руководитель сферы культуры также отметила, что пандемические ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе «очень не в помощь» театру. Они на сегодняшний день выглядят странными в сравнении со сферой услуг, с ресторанами, гостиницами. Департамент культуры пытается достигать договоренности с Роспотребнадзором о смягчении этих ограничений.

Но планов — громадье

Несмотря на все трудности, театр драмы не теряет своей связи со зрителем и продолжает работать в плановом режиме. 9 сентября спектаклем «Искупление» откроется 173-й театральный сезон на сцене филармонии. А уже через месяц, 9 октября, зрителям представят премьеру «Потом и кровью» по мотивам романа Шолохова «Поднятая целина». Режиссер – Владимир Кузнецов.

19 ноября состоится бенефисный спектакль Владимира Лаптева «Спасибо, Марго!» в постановке Петра Орлова. 21 декабря на Малой сцене представят «Королевский бутерброд» Ирины Жоховой. 25 апреля ожидается спектакль по произведениям Чехова под рабочим названием «Сахалин» в постановке Владимира Кузнецова. Закроется сезон 16 июня постановкой «История лошади» режиссера Сергея Грицаева.

На Малой сцене 20 января представят поэтический спектакль по произведениям Ахматовой «Невоспетая встреча», а 4 мая — «Милые лжецы». Режиссером обеих постановок станет Владимир Лаптев.

До Нового года наш театр примет участие в фестивалях, которые пройдут в Кинешме, Бресте, Калуге, Таганроге, Москве. А в сентябре следующего года ожидаются большие гастроли не куда-нибудь, а в Сургут – «город газа и нефти». Там имеется хорошо обустроенная сценическая площадка, с достойными нашего театра механизмами, поэтому туда повезут большие спектакли.

Традиционные встречи

В августе драматический театр решил продолжить традицию летних театральных вечеров. В прошлом году они проходили в Суздале, а в этом году – в экоотеле «Велес». До конца месяца там будет сыграно пять спектаклей. С афишей можно ознакомиться на сайте театра. Кроме того, возрождается проект «Театр в музее».

— Мы вошли в очень плотный контакт, в добрые отношения с руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника, – поведал директор драмтеатра Борис Гунин. — И теперь в течение сезона будем играть на площадках музея разные наши спектакли. Мы планировали 19-го сыграть там и открыть этот проект «Андреем Боголюбским». Но в силу пандемической обстановки, к сожалению, сейчас это сделать невозможно, в открытом поле нельзя собирать спектакли. Будем ждать лучших времен и будем играть в закрытых помещениях музея.

Также руководство драматического театра заключило прямой договор с исправительной колонии № 2 в Покрове, где актеры вскоре сыграют музыкальный спектакль «За любовь благодарю…».

— И дальше в ряде колоний уже с общим договором с УФСИНом мы сыграем ряд наших спектаклей: «Морфий», «Преступление и наказание» и ряд других, - сообщил Борис Григорьевич, вызвав дружный смех собравшихся.

По окончании сбора труппы директор настоятельно призвал вакцинироваться тех, кто этого пока не сделал. Он подчеркнул, что в противном случае могут возникнуть проблемы с гастролями и фестивалями, в которых планирует участвовать театр.