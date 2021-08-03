Какие законы вступают в силу в августе

С 1 августа будет предоставляться «спортивный» вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками, начиная с 1 января 2022 года.

Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, есть вычеты для предпринимателей. Все они стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни.