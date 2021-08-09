Как выпускник Мальцовского училища стал режиссером детского кино

Они познакомились в детском садике. Четырёхлетний Серёжа Лавров перестал плакать, увидев Клаву Климкову. Он полюбил ее с первого взгляда и навсегда. И пронёс эту любовь из детства в юношеские годы. Клава дала ему клятву, но полюбила другого. И Сергей решил свести счёты с жизнью… Трогательному фильму о первой любви с прекрасными советскими актёрами более 40 лет, но он не перестаёт поражать своей актуальностью и в наши дни. Воспитание детей, любовь, измена, даже поиск смысла жизни – вечные вопросы поднимались в кино для подростков, одним из создателей которого стал наш земляк – режиссер Николай Лебедев.

Лучший из лучших

Родился он 9 августа 1897 года в городе Гусь-Хрустальном в семье столяра-модельщика. Был младшим из трех сыновей. Учился в 2-классном училище, а потом отец отвез его во Владимир для поступления в Мальцовское ремесленное училище. По оценкам на вступительных экзаменах Лебедев был принят двадцать четвертым учеником из тридцати двух. А окончил он знаменитое училище в 1916 году в числе первых пяти, получив звание машиносборочного мастера.

Успешному окончанию училища помогло одно обстоятельство. В 1915 году во время летних каникул Николай Лебедев поехал в Петроград к брату, который устроил его токарем на завод Барановского. Заводские станки были лучше училищных. На них Николай и научился выполнять сложные работы. Решил во Владимир не возвращаться. Но однажды его вызвали к управляющему завода и показали бумагу, в которой было написано следующее:

«Милостивый государь! Нам стало известно, что у Вас на заводе работает ученик Мальцовского ремесленного училища Николай Лебедев. Просим освободить его от работы и отправить во Владимир для окончания училища».

Николаю пришлось взять расчет и вернуться во Владимир. Он привез с собой несколько хороших резцов, показал новые приемы обработки металлов и пользования станками. В качестве дипломной работы ему предложили сделать чертеж и по нему изготовить фрезерный станок, и он справился на «отлично».

Великие перемены

Октябрьскую революцию 1917 года Николай Лебедев вместе с другими рабочими приветствовал в Гусе-Хрустальном. Туда он переехал из-за болезни матери. Участвовал в установлении Советской власти, был назначен комиссаром труда. Осенью 1918 года с другом Ильей Гуськовым добровольцами они вступили в ряды Красной Армии. Воевал на Восточном и Северо-Кавказском фронтах, сражался под Царицыным. А после гражданской войны, похоронив в Гусе мать, уехал в Петроград и случайно поступил в Институт экранного искусства.

Кино запало в душу Николаю с юных лет. Каждый год летом в Гусь-Хрустальном устраивалась ярмарка – яркое, радостное зрелище. Приезжал цирк. На площади выстраивали нечто вроде балагана с навесом и там показывали чудо — кино: на полотне двигались люди, проезжал трамвай. Показывали немые фильмы.

А во время каникул Николай Лебедев участвовал в любительских спектаклях. Сыграл роль Васьки Пепла в пьесе «На дне». Читал стихи со сцены о тяжелом положении бедного люда, о несправедливости. За что полицейский за шиворот вытащил его за кулисы.

В Ленинграде Лебедев учился параллельно в Институте экранного искусства и театральном училище Радлова. Через два года ему сказали: «Надо сделать выбор». И он выбрал кино. С 1923 года работал актером на ленинградской фабрике «Севзапкино» (с 1934-го это киностудия «Ленфильм»). В 1925 году окончил актерский факультет Института экранного искусства.

Из актеров в режиссеры

В кино Лебедев начинал с эпизодических ролей. Но уже через пару лет стали предлагать и главные. В фильме 1927 года о создании Волховской электростанции «Турбина № 3» он сыграл передового рабочего, который запустил турбину, а в «Тормозе Вестингаузена» — машиниста, попробовавшего первый тормоз.

Но с 1927-го уже замечен как ассистент режиссера на съемочных площадках фильмов П. Петрова-Быкова «Водоворот» (о первых колхозах) и С. Юткевича «Черный парус» (о рыбаках-комсомольцах). Первую самостоятельную работу в качестве режиссера Николай Иванович сделал в 1930 году. Это был фильм о… юных натуралистах – «Настоящие охотники».

Первый большой успех пришел к Лебедеву в 1933 году с фильмом «Солдатский сын», сценарий которого он написал сам на основе собственных детских воспоминаний. До войны успел снять еще 4 фильма и зарекомендовал себя как прекрасный режиссер детского кино.

Счастливое плавание

Осенью 1941 года Николай Иванович добровольцем ушел на фронт и все четыре года с оружием в руках защищал Ленинград. В послевоенные годы продолжал работу на киностудии «Ленфильм». В 1949 году снял фильм о нахимовцах «Счастливого плавания», марш для которого написал композитор В.П. Соловьев-Седой. Картину украсил своей замечательной игрой Николай Черкасов, исполнив роль капитана третьего ранга Левашова. Однажды в перерыве съемок он отвел Николая Ивановича в сторону и признался:

«Знаешь, Коля, смотрю, как ты репетируешь с этими юнцами, и удивляюсь: они несут такую достоверность, такую правду жизни, что мне, опытному актеру, достичь подобного трудно».

В 1969 году у Лебедева вышел фильм «Зимнее утро». История девочки, которая выживает одна в жуткие года ленинградской блокады и спасает маленького мальчика, была удостоена главного приза VI Международного кинофестиваля в Москве. Для этого фильма Николай Иванович вместе с ассистентами просмотрел тысячи девочек в Ленинграде, Москве, Ростове, других городах.

Отобрали семь претенденток на главную роль. Их пригласили на киностудию, стали репетировать, снимать пробы. Вдруг открывается дверь и показывается детское личико: «Я приехала сниматься. Слышала по радио, что нужна девочка. Я живу за городом, меня мама долго не пускала». Девочка заикалась, но Лебедев интуитивно почувствовал: это то, что надо. И стал с ней работать, потому что знал замечательного ленинградского актера И.Н. Певцова, который заикался. Но только в жизни, в быту. Когда его спросили об этом, он так ответил: «В жизни я Певцов. А на сцене – Пушкин. А Пушкин не заикался».

Возвращение в родные края

Одну из своих кинолент Лебедев снимал во Владимире. Это фильм 1969 года «Невероятный Иегудиил Хламида» о 27-летнем Максиме Горьком, который подписывал таким псевдонимом свои статьи и фельетоны, работая в газете города Самары. Там он приобретает врагов, друзей, становится знаменитым литератором и уезжает в Москву.

«Почему все-таки Владимир? – рассуждал в интервью «Призыву» Николай Иванович. — Потому, что в сегодняшнем Куйбышеве не сохранилось примет старой Самары. Облик прежней Самары приходится воссоздавать по крупицам, собирая характерные детали в других городах, в частности во Владимире. И тут у нас есть трудности – антенны, провода, знаки переходов, — всего этого не было в то время. Приходится ставить вот такие деревянные будки, делать вывески со странными для нашего уха названиями. Но церкви Владимира, его соборы нас как раз устраивают. Это и части различных улиц, начало улицы Красный Профинтерн, оформленное под Самару девяностых годов XIX столетия…»

Во время съемок Лебедев вспомнил годы учебы в Мальцовском ремесленном училище, и даже зашел в родное здание, где в советские годы был Владимирский авиамеханический техникум. Было это еще до революции. Его дипломная работа — фрезерный станок все еще стоял в мастерской…

Рекорд кинорежиссера

Последний свой фильм Николай Иванович снял в 83 года. Это кинокартина «В моей смерти прошу винить Клаву К».

Она получила Главный приз XVIII Международного кинофестиваля в Хихоне (Испания) в 1980 году, была признана лучшим фильмом на МКФ стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте, удостоена Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской.

В мире кино это, пожалуй, рекорд долголетия. Эта профессия, помимо дарования и таланта, организаторских способностей, требует массу физических сил, здоровья. И трудно припомнить кинорежиссера в нашей стране или за рубежом, кто дожил бы до такого возраста и оставался в профессии.

Николай Иванович Лебедев умер 9 октября 1989 года в Ленинграде. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. На тот момент ему исполнилось 102 года…

За участие в Великой Отечественной войне он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» «За отвагу». За заслуги в области советской кинематографии ему присвоены звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и «Народный артист РСФСР».

В 1950 году он получил Сталинскую премию III степени за фильм «Счастливого плавания!», в 1959-м — Главный приз ВКФ по разделу детских фильмов за картину «Андрейка», а в 1969-м — Золотой приз и диплом МКФ за лучший детский фильм за киноленту «Зимнее утро».