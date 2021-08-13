Как Гусь-Мальцовский стал Гусь-Хрустальным

Гусь-Хрустальный известен на весь мир как город стеклодувов. Собственно, и появился он благодаря стекольному производству, с которым в этом городе с интересным «птичьим» названием связано практически все.

Гусь – это не птица

Так почему гусь? Да еще и хрустальный? Тут все очень просто: название населенного пункта к лапчатому не имеет никакого отношения (несмотря на то, что гусь изображен на гербе города), а происходит оно от речки Гусь, на которой в 1756 году московский купец Аким Васильевич Мальцов основал свою новую стекольную фабрику. Места в Мещере, где, благодаря стекольному производству Мальцовых, в будущем появится город Гусь-Хрустальный, идеально подходили для организации завода. Лес, огнеупорная глина, песок – всего было в избытке.

Вскоре вокруг предприятия вырос большой рабочий поселок, который до 1926 года назывался Гусь-Мальцовский.

Потом его переименовали в Гусь-Хрустальный, тем самым закрепив в названии отрасль, благодаря которой этот населенный пункт и появился на карте России.

Интересно, что промышленники Мальцовы заботились о своих рабочих и даже строили для них кирпичные дома («мальцовские» домики), которых на начало XX века в городе насчитывалось около 400. Их и сегодня можно встретить на улицах Гусь-Хрустального, но уже в меньшем количестве.

Лечебный букет и алмазная грань

Более чем за 250 лет работы стекольного завода было выпущено огромное количество разнообразных изделий, многие из которых по праву считаются настоящими произведениями искусства. Ряд работ гусевских художников отмечены международными наградами и премиями. Самые интересные и знаковые, отражающие историю производства с XVIII века и до наших дней, представлены в Музее хрусталя. Здесь собрана одна из крупнейших в России коллекций художественного стекла.

Вот, к примеру, старинная ваза в виде цветочного букета, которую стекольный мастер Разумей Васильев изготовил для своей больной дочери.

По легенде, увидев такую неземную красоту, ребенок поправился. Согласитесь, мотивирующий пример того, что искусство способно врачевать не только душу, но и тело.

В начале XVIII века местные мастера использовали английскую технологию производства стекла, но уже тогда работали по собственным эскизам. Вскоре в Гусь-Хрустальном разработают фирменную технику алмазной грани, станут делать цветной хрусталь.

Интересно, что до сих пор на заводе несильно изменился процесс создания стеклянного изделия: каждая вещь уникальна, поскольку изготавливается стеклодувом вручную.

Музей в соборе

Расположен Музей хрусталя в старинном Георгиевском соборе. Этот памятник является одной из самых заметных достопримечательностей города. Храм был спроектирован в XIX веке архитектором Леонтием Бенуа, который отмечал, что это одно из лучших его творений. Средства на возведение собора выделил Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, продолжатель семейного дела Мальцовых, меценат, попечитель Мальцовского училища во Владимире, где ныне находится Владимирский авиамеханический колледж.

Здание собора построено в русском стиле и имеет характерные для него приметы: резные входы, узорчатые наличники. Однако сейчас оно выглядит не так, как в XIX столетии. К сожалению, в советское время храм сильно пострадал: в 20-годы XX века были снесены купол, верхний ярус и колокольня.

В сквере перед Музеем хрусталя установлен памятник Акиму Мальцову, основателю стекольной промышленности во Владимирской губернии. Точных изображений этого человека до нас не дошло, поэтому перед нами собирательный образ, который был создан творческим замыслом владимирского скульптора Игоря Черноглазова.

«Матренин двор» и Матренин дом

Но не только стекольным производством прославился Гусь-Хрустальный район, есть здесь и интересный литературный маршрут, связанный с именем Александра Солженицына, который в 1956 и 1957 годах преподавал математику и физику в Мезиновской школе Гусь-Хрустального района.

Недавно здесь организовали музей писателя, где сохранились некоторые его личные вещи: фотоаппарат «Зоркий», учебники по математике и физике с пометками Солженицына. Приятно, что экскурсии по экспозициям проводят сами ученики. Кстати, в 1994 году писатель вновь побывал в Мезиновской школе и лично провел урок для старшеклассников. Об этом здесь с теплотой вспоминают.

А жил Александр Исаевич в деревне Мильцево, где снимал угол у местной жительницы Матрены Захаровой. Ее история легла в основу знаменитого рассказа «Матренин двор». Сегодня во дворе Мезиновской школы стоит дом бабушки Матрены – не настоящий, но точно воссозданный по воспоминаниям местных жителей и самого Солженицына.

Здесь сохранились даже некоторые вещи бабушки Матрены: тусклые ходики, уютная шаль да икона Николая Угодника, которая была в каждом деревенском доме.

Медведица Потаповна любит апельсины

Гусь-Хрустальный расположен в мещерских лесах, а значит, здесь есть где прогуляться на природе. Недалеко от города, в поселке Тасинский, был открыт краеведческий комплекс, где живут забавный чернобурый лис Кузьма и медведица Марья Потаповна. Последняя обожает сгущенку и апельсины. Так что, если задумаете навестить ее, не забудьте гостинцы.

А еще здесь можно пройтись по экологической тропе, осмотреть реконструкцию древнерусского города X-XIII века и приятно провести время в единении с природой.

А вот как в Гусь-Хрустальном появилось большое водохранилище, почему здесь особо почитают святую Варвару и какие интересные экспонаты хранит местный краеведческий музей, узнаете из новой серии цикла «Живая нить традиций. Гусь-Хрустальный» (6+), которая была снята автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов.

Смотрите в фильме:

0:29 – речка Гусь дала название городу;

0:35 – как Аким Мальцов здесь фабрику основал;

0:50 – три условия для стекольного производства;

1:03 – поселок Гусь-Мальцовский;

1:13 – продолжатели стекольных традиций в XIX веке Иван Мальцов и его племянник Юрий Нечаев-Мальцов;

1:28 – водохранилище разделило город на старый и новый;

2:05 – тайна домов из красного кирпича;

2:24 – явление огненной защитницы Варвары;

3:28 – чем примечателен пруд около часовни;

3:40 – церковь Александра Невского и Даниила Московского и православная гимназия имени Сергия Радонежского;

4:00 – Музей хрусталя имени Акима Мальцова в Георгиевском соборе;

5:30 — чем интересен «Страшный суд» Виктора Васнецова;

5:50 – кто изготовил мозаику «О тебе радуется»;

6:00 — любуемся композицией «Гимн стеклу»;

6:45 – фирменная алмазная грань и двухцветный хрусталь;

6:58 — целительный хрустальный букет Разумея Васильева;

7:08 – о технологии изготовления цветного стекла и опасном уране;

7:27 – как выглядят вазы Галле;

7:45 – что производили на хрустальном заводе в советские годы;

8:12 – работы выдающихся гусевских художников XX века;

9:22 – как рождается хрусталь — путешествие по заводскому цеху;

11:03 – пробуем поработать стеклодувами;

11:45 – гранение как искусство;

12:47 – Гусь, Мещера и другие экспозиции историко-художественного музея Гусь-Хрустального;

13:18 – в музее Солженицына в Мезиновской средней школе;

14:58 — идем в избу Матрены Захаровой;

15:28 – Мещера и краеведческий комплекс в посёлке Тасинский;

16:16 — знакомимся с чёрно-бурым лисом Кузьмой и медведицей Марьей Потаповной;

16:48 – переносимся в древнерусский город X—XIV веков;

17:01 – путешествуем по сказочной экологической тропе;

17:37 – Гусевское водохранилище – зона отдыха и спорта.

Еще больше о достопримечательностях Гусь-Хрустального можно почитать на сайте «Живая нить традиций. Гусь-Хрустальный». А все серии цикла о малых городах Владимирской области «Живая нить истории» можно посмотреть по этим ссылкам: Кольчугино, Ковров, Гороховец, Мстера, Вязники, Киржач.

Фото предоставлены автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества»