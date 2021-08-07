Как беспечный краевед стал редактором «Владимирских ведомостей»

«Неофициальная часть Губернских Ведомостей — этот маленький фельетон нашей газеты — могла бы быть постоянно занимательною, стоит только лицам, проживающим в пределах Владимирской губернии, бывшей некогда театром важных исторических событий, обратить любознательный взор на храмы, памятники, поля, долины, курганы, реки, озера, даже на источники и колодези, с их иногда безотчетными, но знаменательными верованиями…» — так сформулировал значение и задачи владимирской газеты ее новый редактор Василий Доброхотов в № 26 от 1849 года.

Беззаботная юность

Он родился во Владимире 7 августа (26 июля по старому стилю) 1814 года. Его отец был протоиереем Успенского кафедрального собора, поэтому в детстве Василий не знал ни нужды, ни печали. Эта обеспеченность, похоже, стала причиной, что несомненно даровитый Доброхотов и во Владимирском духовном училище, и во Владимирской духовной семинарии не отягощал себя изучением наук. Потому и закончил круг обучения в 1834 году лишь в третьем разряде.

Его отец Иоанн Сергеевич почти 50 лет служил членом духовной консистории и пользовался всеобщим уважением.

Именно этим, надо полагать, можно объяснить тот факт, что за 8-летним Василием закрепили место священника в селе Григорьево Юрьевского уезда. Но, закончив семинарию, Доброхотов не захотел идти по проложенному отцом пути, а пожелал по примеру большинства товарищей перейти в светское звание.

Василий отпросился в Москву к родным, откуда вскоре прислал прошение, что ему необходимо лечиться у московских опытных и искусных врачей, так как чувствует боль в груди и от того нередко случается кровохаркание. После этого уже легко было добиться желаемого, и он в сентябре 1834 года подал прошение об увольнении из духовного звания. Врачебная управа подтвердила болезнь Доброхотова, и Святой Синод удовлетворил его прошение.

В душе — поэт

Особенной склонности к продолжению образования Василий Иванович не проявил и 22 января 1835 года поступил на службу во Владимирское губернское правление. Он был самым заурядным чиновником и на службе никаких особых подвигов не совершал. Но вот в 1847 году Доброхотов начинает мало-помалу обращать на себя внимание — он стал помещать свои статьи во «Владимирских губернских ведомостях».

Василий Иванович, знавший хорошо французский язык, сначала печатал переводы с него:

«Спасо-Преображенский собор в Переславле Залесском», «Письмо Григория Епископа Блузскаго к Московскому митрополиту Платону», «Старинныя хроники о С.-Петербурге», «О сновидениях», «О русской школе живописи» и «Чудесный Эдесский образ, или Портрет Иисуса Христа, изображенный Им Самим».

Но подобные тексты мало подходили к программе местного издания. Тогда открылась в нем совершенно новая способность.

Точно неизвестно, писал ли Василий Иванович когда-нибудь стихи, но, несомненно, был поэтом в душе.

Его никак нельзя было назвать усидчивым исследователем в области истории и археологии, хотя он немало и написал об этом. Его более привлекала современная жизнь, поэтому в «Ведомостях» стали появляться вот такие его статьи:

«Необыкновенное в здешнем климате, по времени года, явление» (о грозе с градом 29 марта), «Владимирский Успенский собор во время утренни на день Святыя Пасхи», «Колодезь близь села Кусунова, известный под именем святаго», «Очерк Боголюбовскаго монастыря и Покровская церковь в окрестностях его», «Васильевский монастырь в городе Суздале», «Общий взгляд на г. Владимир и сказания о времени основания его», «О чудотворной иконе Богоматери, именуемой Владимирскою» и «Местное известие» (о буре во Владимире).

Игривый редактор

16 июня 1849 года Доброхотов был назначен редактором газеты «Владимирские губернские ведомости». За время работы его в этой должности количество подписчиков упало с 310 в 1849 году до 248 в 1852-м. И причина малого успеха «Губернских ведомостей» в это время не совсем понятна, ведь Василий Иванович неукоснительно следовал наставлениям первого редактора газеты Якова Протопопова: «составляйте больше статьи о современном положении губернии во всех отношениях, чем археологическия».

«Губернские ведомости» в редакции Доброхотова дают богатый материал о жизни во Владимире и губернии в 1850-1853 годах.

Из номера в номер он вел почти беспрерывно «современную хронику» о замечательных событиях в церковном и гражданском быте, отдавая перевес первому. Отмечалось Доброхотовым и «о состоянии атмосферы».

Причем сам редактор нередко помещал статейки, едва ли признаваемые за полезные по тогдашним понятиям, да еще и написанные порой в игривом тоне. Например:

«Характеристический очерк Владимирских гуляний», «Владимирский толкучий рынок, или мелкая промышленность», «Публичныя развлечения владимирцев», «Несколько слов о Маслянице», «О зимних горах для катанья», «Об удовольствиях рыбной ловли».

Конечно, темы всех этих статей были таковы, что могли быть написаны в каком угодно тоне, но Доброхотов иногда фельетонно излагал и свои археологические изыскания. Особенно не посчастливилось ему со статьей «Село Воскресенское, известное под именем Щенячьей слободки». Нашелся некто Никанор Дроздов, который шаг за шагом разбил все доводы Доброхотова. Непростительные промахи делал Василий Иванович и после.

«Несерьезные» серьезные книги

Тем не менее Доброхотов оставил немало статей, которые будут иметь значение еще долгое время. Особенно если принять во внимание, что местные археологи тогдашнего времени были самоучками, занимавшимися розысканиями «между делом». Кроме того, Василий Иванович в первой половине 1849 года издал свои работы отдельной книгой «Памятники древности во Владимире Кляземском. Соборы: Кафедральный Успенский и бывший придворным В. К. Всеволода — Дмитриевский».

Книга была издана очень изящно и обратила на себя внимание ученых. Так, М.П. Погодин в своем «Москвитянине» поместил о ней довольно обширную рецензию, в которой заявил, что радуется появлению этой любопытной книги и высказывает надежду, что «г. Доброхотов приступит к описанию и прочих достопамятностей Владимира». Но в конце рецензии Погодин все-таки добавил ложку дегтя в бочку меда и указал на промахи автора.

Василий Иванович особенно не гонялся за точностью и писал иногда по первому попавшемуся под руки источнику.

Как бы то ни было, но посетившие Владимир в 1850 году великие князья Николай и Михаил Николаевичи за поднесение им экземпляров этого сочинения изъявили автору личную благодарность и пожаловали ему бриллиантовый перстень.

В самом начале 1853 года вышло отдельной книгой новое сочинение Доброхотова — «Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями».Оно обратило на себя внимание еще большей части тогдашних журналов, но особый интерес вызывает рецензия владимирца Константина Тихонравова в «Москвитянине», как лица более других знакомого с исследуемою местностью.

Поблагодарив автора за добросовестный труд его, рецензент «предлагает некоторые замечания», в которых догадку Доброхотова, что город был каменный, признает неосновательной, причину построения города, приводимую автором, находит странною и с историей несообразною и т.д. Все свои выводы он подкрепляет летописными сказаниями и, в общем, разбивает почти все основные положения автора.

Но книга эта, по всемилостивейшему дозволению, была посвящена великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, и от первого из них за подношение труда Доброхотов получил благодарность и в подарок золотые часы с цепочкою, а также серебряный стакан. Благодарность за сочинение Владимир Иванович получил еще и от государя императора, и от разных высокопоставленных лиц.

Отставка и забвение

28 апреля 1853 года вице-губернатор Муравьев лично объяснил Доброхотову о не вполне удовлетворительном составе «Губернских ведомостей» при его редакции. И озвучил решение губернатора, что для улучшения издания полезным будет поручить редакцию неофициальной части газеты старшему помощнику правителя канцелярии губернатора Тихонравову. Тот, мол, состоит с 1849 года членом Императорских Русского географического и археологического обществ, занимается статистикой и археологией Владимирской губернии и будет в состоянии придать неофициальной части большего разнообразия и занимательности, необходимых для увеличения числа подписчиков и доходов самой губернской типографии.

Таким образом, «Ведомости» стали выходить под новой редакцией и по новой программе, а Василий Иванович остался редактором официальной части, в которой в основном печатались официальные документы. С этого времени статьи Доброхотова лишь изредка появляются на страницах газеты.

2 июля 1854 года Василий Иванович, человек холостой и не совсем здоровый, подал прошение об увольнении его от службы.

В нем он писал, что, «чувствуя с давняго времени постоянно стеснение в груди и биение сердца, а также боль в голове, особенно усилившуюся с марта месяца этого года вследствие простуды, продолжать службу не может». Врачебная управа в свидетельстве отметила, что он телосложения от природы довольно крепкого, но два года тому назад вследствие простуды начал чувствовать ломоту в руках и ногах. Это недомогание не мешало ему заниматься своей должностью, но «в нынешнее лето, вследствие неосторожного купания в реке, ломота усилилась, и потому продолжать службу действительно он не может».

26 сентября 1854 года Доброхотов был уволен со службы с мундиром, должности редактора присвоенным. Проживая в отставке, он постоянно был болен и почти ничем не занимался. Перед смертью он передал пожалованный ему бриллиантовый перстень в Успенский собор к ризе на чудотворной иконе Божией Матери Владимирской.

Немало потрудившийся для сохранения истории родного края, Василий Иванович Доброхотов скончался 4 апреля 1857 года и был похоронен на городском Князь-Владимирском кладбище. К сожалению, его могила утрачена.