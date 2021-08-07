Избирком зарегистрировал кандидатов в Госдуму

Избирательная комиссия Владимирской области готовится к проведению выборов в Государственную Думу РФ. Завершилась регистрация кандидатов. По двум одномандатным округам представили документы на регистрацию 20 кандидатов от 11 политических партий. На 6 августа зарегистрированы 18. Документы ещё двух кандидатов проходят проверку, так как представлены позже остальных. На округ № 79 заявились 11 кандидатов, на округ № 80 — 9.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Механизмы контроля трехдневных выборов депутатов в Госдуму вызвали широкое обсуждение в СМИ и среди политических партий. В частности, вопросы были по организации видеонаблюдения: не все избирательные участки будут вести онлайн-трансляцию. Во Владимирской области из 985 участков лишь более 500 будут оборудованы видеонаблюдением.

Личное наблюдение

На остальных 471 избирательных участках будут использоваться иные устройства видеофиксации: ноутбуки, компьютеры с веб-камерами. Председатель избиркома по Владимирской области Вадим Минаев считает, что главная гарантия честных выборов – это не механизмы, а люди.

— Я считаю, что чем больше наблюдателей на участках, тем спокойнее всем. Меньше будет конфликтных ситуаций. А если они и будут, то здесь и помогут видеокамеры, — поделился мыслями Вадим Минаев.

17 и 18 сентября камеры будут работать в круглосуточном режиме, а в основной день голосования, 19 сентября, – до окончания работы участковых избирательных комиссий. То есть на видео попадет и время подсчета голосов.

Если вас нет дома

Для тех, кто во время выборов находится не дома, всё равно есть возможности проголосовать. Первая – воспользоваться услугой «мобильный избиратель». На портале госуслуг можно выбрать тот избирательный участок, куда вы способны попасть в день голосования.

На сайте есть полная информация об участках и кандидатах. Нужно определить номер того участка, где вы будете в день Х (карта в приложении поможет в этом), и «прикрепиться» туда. Также подобные заявления принимают МФЦ и избирательные комиссии.

Вторая возможность создана для дачников. Если к середине июня была оформлена временная регистрация по другому адресу, то там можно проголосовать.

— Допустим, человек живёт в Александровском районе, а дача находится в Гороховецком. Если у него была временная регистрация, он сможет получить два бюллетеня для голосования по партийным спискам и одномандатным округам, — привёл пример руководитель облизбиркома.

Все в защите

Во Владимирской области зарегистрированы 1,1 миллиона избирателей. Больше всего – в областном центре. Активным избирательным правом обладают 272 651 человек. Самая низкая численность избирателей зафиксирована в Муромском районе – 13 059 человек.

Выборы будут проводиться в строгом соблюдении пандемических рекомендаций Роспотребнадзора.

Избиратели получат маску, перчатки, индивидуальную ручку. У всех присутствующих в помещении для голосования будет возможность обработать руки дезинфицирующим раствором.

— Члены УИК будут также защищены экранами, у каждого должна быть маска, лицевой экран, работать они будут в перчатках. Параллельно мы проводим процедуру вакцинации. Постараемся сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить участников избирательного процесса, — добавил Вадим Минаев.