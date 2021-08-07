Избирком зарегистрировал кандидатов в Госдуму

Конкуренция будет на двух округах

Избирательная комиссия Владимирской области готовится к проведению выборов в Государственную Думу РФ. Завершилась регистрация кандидатов. По двум одномандатным округам представили документы на регистрацию 20 кандидатов от 11 политических партий. На 6 августа зарегистрированы 18. Документы ещё двух кандидатов проходят проверку, так как представлены позже остальных. На округ № 79 заявились 11 кандидатов, на округ № 80 — 9.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Механизмы контроля трехдневных выборов депутатов в Госдуму вызвали широкое обсуждение в СМИ и среди политических партий. В частности, вопросы были по организации видеонаблюдения: не все избирательные участки будут вести онлайн-трансляцию. Во Владимирской области из 985 участков лишь более 500 будут оборудованы видеонаблюдением.

Больше всего избирателей живет во Владимире. Фото администрации Владимира

Личное наблюдение

На остальных 471 избирательных участках будут использоваться иные устройства видеофиксации: ноутбуки, компьютеры с веб-камерами. Председатель избиркома по Владимирской области Вадим Минаев считает, что главная гарантия честных выборов – это не механизмы, а люди.

— Я считаю, что чем больше наблюдателей на участках, тем спокойнее всем. Меньше будет конфликтных ситуаций. А если они и будут, то здесь и помогут видеокамеры, — поделился мыслями Вадим Минаев.

17 и 18 сентября камеры будут работать в круглосуточном режиме, а в основной день голосования, 19 сентября, – до окончания работы участковых избирательных комиссий. То есть на видео попадет и время подсчета голосов.

Если вас нет дома

Для тех, кто во время выборов находится не дома, всё равно есть возможности проголосовать. Первая – воспользоваться услугой «мобильный избиратель». На портале госуслуг можно выбрать тот избирательный участок, куда вы способны попасть в день голосования.

На сайте есть полная информация об участках и кандидатах. Нужно определить номер того участка, где вы будете в день Х (карта в приложении поможет в этом), и «прикрепиться» туда. Также подобные заявления принимают МФЦ и избирательные комиссии.

Вторая возможность создана для дачников. Если к середине июня была оформлена временная регистрация по другому адресу, то там можно проголосовать.

— Допустим, человек живёт в Александровском районе, а дача находится в Гороховецком. Если у него была временная регистрация, он сможет получить два бюллетеня для голосования по партийным спискам и одномандатным округам, — привёл пример руководитель облизбиркома.

Все в защите

Во Владимирской области зарегистрированы 1,1 миллиона избирателей. Больше всего – в областном центре. Активным избирательным правом обладают 272 651 человек. Самая низкая численность избирателей зафиксирована в Муромском районе – 13 059 человек.

Избиратели и члены избиркома будут в масках

Выборы будут проводиться в строгом соблюдении пандемических рекомендаций Роспотребнадзора.

Избиратели получат маску, перчатки, индивидуальную ручку. У всех присутствующих в помещении для голосования будет возможность обработать руки дезинфицирующим раствором.

Члены УИК будут также защищены экранами, у каждого должна быть маска, лицевой экран, работать они будут в перчатках. Параллельно мы проводим процедуру вакцинации. Постараемся сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить участников избирательного процесса, — добавил Вадим Минаев.

Фото избиркома Владимирской области и «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: ,