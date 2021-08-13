Из-за массовой вакцинации во Владимирской области закончилась донорская кровь?

9 августа два крупных федеральных издания выпускают материалы о том, что из-за массовой вакцинации в пунктах переливания возникает дефицит крови. Связано это с тем, что потенциальным донорам запрещено сдавать кровь в промежутке между компонентами вакцины и еще месяц после второй дозы. Действительно ли прививочная кампания может привести к дефициту крови, а может, уже привела? Что такое донорский светофор и почему во Владимире он красный? Попробуем разобраться.

Неприлично красный

Материал под заголовком «Пока не прольется кровь» — реакция «Коммерсанта» на призыв к донорам, опубликованный на официальной странице Федерального медико-биологического агентство (ФМБА). После того как журналисты подняли шум, пост удалили. По свидетельствам тех, кто успел его прочитать, начинался он так: «Вакцинация спутала все наши планы, а светофор неприлично красный».

Речь идет о донорском светофоре – показателе наличия или отсутствия той или иной группы крови в запасах фонда. На донорской карте России над Владимиром тоже висит светофор с красным сигналом. На официальном сайте областной станции переливания крови красным отмечены третья положительная и четвертая отрицательная группы. Желтым – первая, вторая и четвертая положительные.

Там же опубликовано разъяснение, что означают цвета. Красный – запас крови данной группы и резус фактора достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь. Желтый – запасов крови данной группы и резус фактора недостаточно, нужно прийти и сдать кровь. Зеленый — крови данной группы и резус фактора имеется в достаточном количестве и с визитом в службу крови можно повременить.

Прийти и сдать

У Михаила Мойсеянчика первая положительная группа крови. На светофоре она подсвечена желтым. Нужно прийти и сдать. Про срочность не сказано, и это хорошо. Миша сделал прививку вторым компонентом «Спутника V» 18 июля. И теперь сможет сдать кровь только в сентябре.

— После прививки два месяца не сдаю кровь. На 10 сентября записался только, — отвечает Миша на мой вопрос.

Несмотря на то, что официальные рекомендации запрещают становиться донорами в течение 30 дней после вакцинации обоими компонентами, ребята из донорского сообщества по некоторым соображениям откладывают сдачу на два месяца.

— Там же кровь исследуют перед сдачей на разные болезни, вещества и так далее, — объясняет Миша. — Если не выждать необходимое время, то анализ может показать отклонение, и тебя просто либо отстранят на время от донорства, либо полностью исключат, так что лучше перестраховаться.

За публикацией «Коммерсанта» последовали и другие материалы о дефиците донорской крови. По словам журналистов, в том, что крови не хватает, признавались врачи из регионов с красным сигналом донорского светофора. Об этом, в частности, сообщили сотрудники служб крови Ставропольского и Пермского краев, Ростовской и Ульяновской областей, а также Республики Крым.

Хоть упейся

При этом официальная позиция ФМБА, опубликованная уже после удаления того провокационного поста, гласит, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и ее компонентов. На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в 5 раз. Днем позже эту информацию перепечатали все региональные станции переливания крови, в том числе и владимирская.

— Запасы крови всех групп есть всегда. Светофор говорит только о том, что показатели запасов начинают уменьшаться и их нужно активнее восполнять, — говорит менеджер по связям с общественностью ГБУЗ Владимирской области «Областная станция переливания крови» Ольга Савельева.

Ни вакцинация, ни непосредственно пандемия ковида, по ее словам, никак не отразились на запасах крови во Владимирской области. Тем не менее Михаил Мойсеянчик впервые сдал кровь в прошлом году, откликнувшись на призыв волонтеров.

— В прошлом году, когда первая волна пандемии охватила область, искали доноров. Я решил попробовать. Год, получается, уже регулярно сдаю, — вспоминает свой донорский опыт Миша.

Идеальный донор

Последний раз Миша сдавал кровь в начале июня. Минимальный перерыв между сдачами составляет 60 дней, официальный медотвод после прививки – 30. В целом, если грамотно все рассчитать, то можно включить прививку в свой донорский график. Об этом говорит и Ольга Савельева.

— С донорами проводится беседа, и промежутка в 60 дней хватает, чтобы вакцинироваться.

Миша, кстати, сдает только плазму крови. Это можно делать даже чаще, чем раз в два месяца. Всю поступающую на станцию плазму с прошлого года проверяют на антитела к коронавирусу. Антитела привитых и переболевших отличаются, и если бы Миша не прошел вакцинацию, а переболел ковидом, то его плазму отправили бы на лечение больных, поясняет Ольга Савельева.

— В настоящее время у доноров плазмы в лаборатории исследуют количество IgG к коронавирусу. Если результат высокий, данная плазма используется для лечения.

У автора этого материала группа крови, как и у Михаила, первая положительная. Что означает – надо идти ее сдавать. Подумаю об этом. Подожду месяц после последней прививки и подумаю. К тому же я еще со школы считаю себя идеальным донором. Ведь так объясняли на уроках биологии: первая группа крови подходит всем четырем. Но, как объяснила мне Ольга Савельева, современная отечественная трансфузиология это правило отменила.

— Нормы Минздрава гласят, что переливание допустимо только одногруппной кровью. К тому же при подборе эритроцитной взвеси учитываются не только группа крови и резус-фактор, но и совокупность антигенов (так называемый фенотип, который у каждого человека свой).