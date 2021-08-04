Исаак Левитан: как чтят память художника во Владимирском крае?

4 августа в России отмечают день памяти великого художника Исаака Левитана. Для Владимирской области это событие имеет особое значение. В середине 1880-х годов Левитан во время творческой поездки по Волге побывал в селе Чулково (ныне Гороховецкого района) и сделал несколько этюдов с избушек, оврагов и полей. В мае 1891 года он приехал в деревню Городок по приглашению историка В. Ключевского, дача которого находилась на берегу реки Пекши. Он гостил в имении Анны Карповой, урожденной Морозовой, в Сушнево, ездил в имение графа Воронцова Андреевское.

Следующим летом в окрестностях Городка художник написал одну из самых своих известных картин – «Владимирка». Вновь Левитан приехал сюда осенью 1892 года, но уже не по своей воле. Он был вынужден покинуть Москву в связи с императорским указом о выселении евреев. За несколько месяцев Левитан написал 17 картин, этюдов и эскизов («У озера», «Дорога», «Лунная ночь в деревне», «Поезд в пути», «У омута» и др.), на которых запечатлены окрестности Городка, Елисейково, Костерево. А как же чтят память художника на Владимирской земле? Этой теме и посвящен новый тест.