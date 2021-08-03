Иностранные блогеры снимут в Суздале литературное тревел-шоу

В Суздале стартуют съемки масштабного литературного тревел-шоу «Who is Russia». Участие в нем примут иностранные блогеры с многомиллионной аудиторией в Инстаграме, YouTube и Tiktok. Они будут читать русскую классику, знакомиться с местной культурой, достопримечательностями, природой. А потом рассказывать об этом путешествии в своих блогах.

Понять русскую душу

Путешествию по «Золотому кольцу России» посвящена вторая серия шоу. Во Владимирской области съемки стартуют 5 августа. Блогеры приедут в Суздаль. Команду шоу ждет погружение в Россию — прошлую и настоящую. Чтобы увидеть и понять все возможности региона, блогеры разделятся на 2 команды: одни будут исследовать древнерусскую культуру и знакомиться с местными жителями, вторые — природу и возможности местного экстремального туризма.

Чтобы почувствовать атмосферу деревни XVIII века, гостей из Монако, Японии, Турции, США и других стран поселят в гостевых домах восстановленного русского подворья. Как в русских сказках, блогеров сначала отправят в баню. Затем на иммерсивный спектакль по Суздалю: в купеческую лавку за поучениями, на тренировку к княжеской дружине и лучнику, на мастер-класс к местному кучеру и кузнецу. В усадьбе Марьи Искусницы в Сельце вся команда увидит домашний театр, русскую чайную церемонию, поиграет в русские настольные игры и даже споет хором. Участники шоу также побывают на местах съемок известных русских фильмов, научатся делать чай в самоваре и варить варенье из огурцов.

Кому на Руси жить хорошо?

Под конец серии участники устроят стендап, на котором им придется ответить на один из главных вопросов русской литературы «Кому на Руси жить хорошо?» из одноимённой поэмы Николая Некрасова.

Выступления будут чередоваться с русскими ритуалами — гаданием на воде с запуском венков, русскими хороводами и играми. В конце выпуска один из 11 участников навсегда покинет шоу. Остальные отправятся дальше в путешествие по России и классической литературе.

Зрители определят, кто лучше из блогеров понял загадочную русскую душу.

7 августа съемки продолжатся в Муроме. Снятые фильмы разместят на YouTube в сентябре этого года. Они будут доступны сразу на двух языках — русском и английском.

Идея шоу «Who is Russia» принадлежит фонду «Живая классика». Съемки стартовали в Москве 1 августа, а затем продолжились по Центральной России. Пилотный выпуск шоу вышел в марте 2021 года — 3 русскоговорящих блогера-иностранца исследовали суровый Сахалин. Они покоряли сопки, дрифтовали на машинах по льду, ездили в собачьих упряжках и читали стихи русских классиков на краю России.