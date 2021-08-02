Ильин день: как задобрить грозного пророка

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История праздника
2 августа (20 июля по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти ветхозаветного пророка Илии. Празднование Ильина дня распространилось на Руси еще до официального крещения Руси князем Владимиром: в 912-945 годах в Киеве стояла церковь, посвященная Илии.
Понятия о мире, принесенные христианством, легли на почву древних языческих верований. Образ пророка Илии наложился на представления о древнем славянском божестве, управлявшем всей природой, громом, молнией и дождями, — Перуне. Таким образом в народном сознании сложилось представление о грозном Илье-пророке, наблюдавшем за поведением людей и наказывавшем совершающих богопротивные дела.
Но он не только карает нечестивых, но и щедро оделяет живущих праведно, и уничтожает темные силы, защищая от них человека. Он дарует крестьянам урожай, оберегает скот. В народной традиции Ильин день знаменовал собой конец косьбы, начало жатвы, а также переход от лета к осени.
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Кто же такой пророк Илия
Имя Илия в переводе означает «крепость Господня». О пророке Илии повествуется в третьей и четвертой Книге царств Ветхого Завета. Он жил за 900 лет до Рождества Христова во времена, когда израильтяне обратились к язычеству, точнее к почитанию Ваала.
По просьбе Илии бог Яхве наказал израильтян сильнейшей засухой. Через три года засухи на горе Кармель было устроено испытание, чтобы выяснить, кто сильнее — Яхве или Ваал. Служители должны были умолить своих божеств, чтобы те подожгли жертвенники с тушами тельцов. Ваал оказался глух к мольбам жрецов, а жертвенник Яхве, устроенный Илией, пламя охватило мгновенно, после чего израильтяне снова уверовали в него, а пошедший дождь вернул землю к жизни.
Илия долгое время жил в пустыне, молясь и постясь, воскрешал людей, умножал пищу, вел богоугодную жизнь, и в награду за все это Яхве взял его живым на небо в огненной колеснице, запряженной огненными конями, на глазах у его ученика Елисея.
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Карающая десница
Илья-пророк поражает не только грешников, но и бесов. Убегая от его смертельных молний, бесы могли прятаться в кошек, собак, рыб и даже в неосторожных людей, но Илья все равно находил их и расправлялся с нечистью. Недаром его имя часто используется в восточнославянских заговорах от болезни и порчи. В некоторых легендах Илья-пророк сражается с самим Сатаной.
Силу Илья может продемонстрировать накануне своего праздника, в так называемую воробьиную ночь, с ужасной грозой, громом и молниями, когда беспокойство охватывает не только человека, но и скотину и птиц. Чтобы защитить себя от гнева пророка, крестьяне читали обращенные к нему молитвы, в сам Ильин день и в ильинскую неделю служили молебны, иногда устраивали жертвоприношения. Они устанавливали у въезда в деревню чашу с овсом и рожью, а икону пророка погружали в святой родник, приносили в храм мед, пиво, горох, рожь нового урожая.
Широко распространен был и следующий обычай: в Ильин день священник после молебна освящал весь деревенский скот, после чего закалывали заранее купленного на общие деньги быка, лопатку относили в церковь, а все остальное использовалось для деревенского пира с гульяньем до восхода солнца. Эта общая трапеза символически воспроизводила известный эпизод на горе Кармель и при этом имела практическое значение, защищая, по мнению крестьян, скот.
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Народная метеорология
Илья-пророк тесно связан с народной метеорологией: он управляет небесной водой (дождем) и небесным огнем (молнией). Крестьяне верили, что гроза происходит от того, что Илья-пророк на небе сражается с нечистой силой, а молнии — это его стрелы. В некоторых местностях легенда несколько видоизменялась, и Илью-пророка называли «водовозом всех святых», дождь шел, когда «водовоз» проливал эту воду.
Во Владимирской области сохранились рассказы о любознательном мужике, который взобрался на небо и действительно увидел там Илью-пророка на громыхающей колеснице, поливающего небо. С Ильей связывали и появление гремячих, то есть не замерзающих зимой, источников и ручейков: считалось, что они появлялись там, куда ударила огненная стрела Ильи или ступил его конь.
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Приметы Ильина дня
С праздником Илии пророка связано много примет и пословиц. Большинство из них было связано с поверьем, что Ильин день знаменует конец лета и начало осени.
- На Илью до обеда лето, с обеда осень.
- На Ильин день и камень прозябает.
- С Ильина дня работнику две угоды: ночь длинна и вода холодна
- Илья-пророк — косьбе срок.
- Илья жниво зачинает, лето кончает.
- До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.
- До Ильи поп дождя не умолит, после Ильина дня баба фартуком нагонит.
- Коли на Вознесенье шел дождь, то Илья будет с грозой.
- Петр и Павел час убавил, а Илья пророк два часа уволок.
Заглавное фото: rusbg.info