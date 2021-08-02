Ильин день: как задобрить грозного пророка

2 августа (20 июля по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти ветхозаветного пророка Илии. Празднование Ильина дня распространилось на Руси еще до официального крещения Руси князем Владимиром: в 912-945 годах в Киеве стояла церковь, посвященная Илии.

Понятия о мире, принесенные христианством, легли на почву древних языческих верований. Образ пророка Илии наложился на представления о древнем славянском божестве, управлявшем всей природой, громом, молнией и дождями, — Перуне. Таким образом в народном сознании сложилось представление о грозном Илье-пророке, наблюдавшем за поведением людей и наказывавшем совершающих богопротивные дела.

Но он не только карает нечестивых, но и щедро оделяет живущих праведно, и уничтожает темные силы, защищая от них человека. Он дарует крестьянам урожай, оберегает скот. В народной традиции Ильин день знаменовал собой конец косьбы, начало жатвы, а также переход от лета к осени.