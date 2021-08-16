«Hyundai» сбил мотоциклиста на проспекте Ленина во Владимире

Во Владимире на проспекте Ленина произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. «Hyundai», выезжая на проспект со второстепенной дороги по улице Ставровской, не предоставил преимущество мотоциклу «Suzuki». 36-летний мотоциклист ехал по главной дороге, дала предварительную информацию пресс-служба УМВД России по Владимирской области. В результате ДТП пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Авария произошла 15 августа в 17.30 на проспекте Ленина, у дома № 62.

В тот же день, 15 августа, во Владимире на Студёной горе произошло ещё одно ДТП с мотоциклом. И снова, вопреки распространенному мнению, вины водителя двухколесного транспортного средства в аварии не было.

Там на рискованный маневр решился молодой водитель автомобиля «Nissan». Он выехал на встречную полосу, где сначала врезался в вазовскую «пятнашку», а затем в мотоцикл «Kawasaki». Единственный пострадавший — тоже мотоциклист.

А на минувшей неделе в Гусь-Хрустальном районе автомобиль «Hyundai» совершил наезд на 43-летнего велосипедиста, который двигался в попутном с ним направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 63 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних.

Камеры рассудят

Во Владимирской области появится больше автоматических комплексов фото- и видеофиксации. Акцент сделают на въезды в населенные пункты. За счет них региональные власти планируют снизить аварийность на дорогах. В этом августе уже должны были купить новую партию камер. Но пока только наладили работу прошлогодних двадцати комплексов.

— В этом же году осложнилась ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом: показатели выросли на 7,4%. Растёт тяжесть ДТП с участием водителей двухколёсной техники. Увеличивается количество очагов аварийности, причём в большинстве случаев это отремонтированные, качественные дороги. Видимо, хорошие условия для передвижения провоцируют водителей на нарушение скоростного режима и правил дорожного движения, а ответственность, которая предусмотрена за эти проступки законодательно, не является сдерживающим фактором, — сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

Камеры ставят исключительно в очагах аварийности. Чтобы снизить количество мест концентрации ДТП, и будут установлены новые камеры. По опыту прошлых лет можно сказать, что такие меры повышения безопасности дорожного движения эффективно работают.