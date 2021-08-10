Художник-милиционер Виктор Клопов из деревни Петрушино

История знает пример, когда генерал МВД стал известным композитором — это Алексей Экимян. А вот художник-милиционер встречался нам только в литературе — у Юрия Коваля в повести «Самая лёгкая лодка в мире». Но это было до того, как мы познакомились с Виктором Клоповым. Житель деревни Петрушино Собинского района воплотил в себе два начала — службу в органах внутренних дел и свободное творчество. Правда, сейчас служебные дела уже отошли на второй план, Виктор Анатольевич — на пенсии, но это только освободило время для любимого занятия живописью. Виктор Клопов — герой программы «Наши люди». Смотрим!

В октябре у Виктора Клопова состоится персональная выставка. Она пройдёт в Собинке. Скорее всего, это событие не осветит канал «Культура». И областные СМИ далеко не все. Но разве в этом дело? К вопросам славы Виктор Анатольевич относится философски. Признание, говорит, хорошо, но ведь и великий Ван Гог при жизни продал лишь одну картину.

В творчестве он руководствуется другим принципом — делать то, что нравится самому, брать вершины, которые сам себе наметил. Это не означает лёгкость цели. Это спокойное понимание того, к чему нужно стремиться.

Кисти и краски

Виктор Анатольевич — наш земляк, родился в Лакинске, прожил там почти всю жизнь. Учился, работал — сначала на текстильной фабрике, потом в милиции. Последняя его должность — начальник Лакинского городского отдела внутренних дел. Не сказать, что типичная биография, но всё же и неуникальная. Если бы не одна особенность: рисовать наш герой начал раньше, чем научился держать в руках ложку.

Сначала это было просто детское увлечение. А вот в 26 лет, найдя случайно дома давно забытые краски и полузасохшую кисточку, к тому времени уже действующий сотрудник ОВД понял, что это важнейшая часть его жизни. Что он хочет писать картины. Познавать искусство. Совершенствоваться.

Виктор Анатольевич даже поступил на художественные курсы. Заочно, что было трудно (работа милиционера: утром ушёл на службу, ночью пришёл). Отсылал свои работы для оценки мастеров. Добывал литературу по искусству, которую в советское время найти было не так уж просто.

И сейчас, когда служба в органах отошла в область воспоминаний, живопись, наоборот, заняла первостепенное значение. К тому же и образ жизни к данному занятию располагает: Виктор Клопов из городского жителя стал сельским: с супругой перебрался на ПМЖ в деревню, встречающую всех указателем «Петрушино — сердце России».

Не просто фон

Дом Виктора Анатольевича — это дом творческого человека, сразу видно. Даже по забору. Вернее по стене, поскольку язык не повернётся назвать забором поверхность в цветах с изображениями природы в декоративном обрамлении. Где вы ещё увидите такое: на ограждении — зимний пейзаж, морской пейзаж, кашпо с виолами, фигурка кота?

Сад — это тоже произведение искусства: яблони, груши, сливы, множество декоративных растений, цветы, теплицы с огромными помидорами, а ещё бассейн, изящная беседка, аккуратная банька… И в конце большого участка — непонятное сооружение, что-то вроде детской горки, только без спуска.

— Это площадка для творчества. Отсюда открывается замечательный вид, — поясняет художник-милиционер. — Там заклязьминские дали, леса, всё видно аж до Московской области.

В доме Виктора Анатольевича — множество картин. И масса книг. Не только по искусству. Философы, философы, философы… Такой выбор многое говорит о хозяине дома, даже если сам он в разговоре с нами не касается темы философии.

Впрочем, об образе мыслей нашего героя можно догадаться не только по книгам. На фронтоне дома, на арках во дворе — цитаты на латыни. В беседке — надписи-напоминания о смертных грехах.

— Почему в беседке? — удивились мы.

— А почему бы нет? – был ответ.

Виктор Анатольевич, в основном, рисует пейзажи. Они ближе его душе. А любимые художники — мастера барбизонской школы: Руссо, Дюпре, Милле, Добиньи… Именно они возвели пейзаж в отдельный жанр искусства. Раньше изображение природы было просто фоном.

Это, наверное, особое умение: делать совершенным и цельным то, что когда-то считалось частью, антуражем, неким довеском. И кто знает, может быть, в будущем картины так называемых любителей — а именно людей, творящих не по канонам или моде, а просто от души, — будут цениться не менее, чем полотна профессионалов. Просто потому, что зрители научатся угадывать, распознавать, чувствовать сердечный и эмоциональный посыл, вложенный в работу, а у кого он выше — это ещё посмотреть…

Особенная деревня

«Петрушино — сердце России». Раньше мы проезжали мимо этого указателя, слегка иронизируя. Считали, местечковый патриотизм — милый, наивный, простительный, как ещё к этому отнестись?

Но вот заехали в деревню раз, другой. Познакомились с Виктором Анатольевичем Клоповым. Посмотрели на соседний дом, а там на фронтоне — изображение вертолёта. Что такое?

Оказывается, сосед жил — вертолётчик. У него в огороде вертолёт стоял. Маленький, но летучий — в смысле, летал. Сосед недавно умер. Силуэт на фронтоне – остался.

А ещё в деревне живёт уникальный фермер Владимир Потапов. Раньше занимался экотуризмом. У него пасека, к нему любители йоги даже из-за границы приезжали — медитировать с пчёлами, принимать медовые бани. Сейчас, правда, он переключился на более традиционное хозяйствование: у него 50 голов крупного рогатого скота. А с коровами любители ЗОЖ почему-то не медитируют.

Есть дом, где на участке стоят бюсты вождей. Есть и другие интересные дома и их хозяева. Здесь героев не на одну программу. Поэтому надо будет вернуться в сердце России, в деревню Петрушино. А в октябре съездим в Собинку на персональную выставку Виктора Клопова. Посмотрим на заклязьминские дали глазами милиционера-художника.