Губернатор встретился с отельерами: все остались недовольны

Владимир Сипягин встречался с представителями гостиничного бизнеса. Это было вчера. Встреча длилась три часа и проходила, по словам отельеров, на повышенных тонах. Они ждали смягчения ограничительных мер по отелям и разъяснений по мерам поддержки. Пока не дождались.

Присутствовали на встрече, кроме губернатора, его зам Александр Ремига, представители Роспотребнадзора, департаментов предпринимательства и здравоохранения, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, бизнес-омбудсмен Алла Матюшкина и сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров.

Инициировал совещание сам Владимир Сипягин. В качестве ответа власти региона на открытое совместное письмо Ассоциации отельеров и рестораторов и «Опоры России». Вы можете прочитать его полный текст здесь.

Если коротко, то бизнес-сообщество в 4 пунктах выразило недовольство диалогом с руководством области, а вернее его отсутствием. Поводом к публикации письма послужили проверки кафе и ресторанов, прошедшие в ночь с 24 на 25 июля, и отсутствие мер поддержки отрасли.

Самая пострадавшая отрасль

Встреча началась с обсуждения мер поддержки, которые ранее анонсировал в своих социальных сетях Александр Ремига.

— Мы говорили о том, что необходимо проработать этот вопрос [о мерах поддержки], подготовили законопроект, по которому будут предоставляться налоговые льготы, вопрос, связанный с запуском антикризисного пакета для представителей всей сферы услуг, — сообщил вице-губернатор.

Но проект пока «в проекте». И, например, отельеры Владимирской области поддержку пока не видели. Между тем ограничения на эту сферу ввели раньше всего, а послабления её не коснулись. На сегодняшний день заселяться в гостиницы нашего региона можно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего или отрицательного ПЦР-теста.

— С момента опубликования указа 23 июня сфера гостеприимства Владимирской области сразу ощутила на себе серьезные негативные последствия, — это кусок выступления президента Ассоциации отельеров и рестораторов Марины Земсковой на вчерашней встрече.

В результате в отелях Владимирской области зафиксированы снижение бронирования номерного фонда на 40% относительно июня, а также отмена около 50% уже забронированных номеров.

Работа после вступления указа показывает среднюю наполняемость отелей около 15-20%, что не окупает затраты на содержание. Данные цифры в разгар сезона ставят под угрозу существование всей туристической отрасли области.

Меры поддержки

Губернатор попросил зама прокомментировать его пост в соцсетях. Меры, анонсированные Ремигой, оказались теми же, о которых говорили ранее: льготные кредиты от микрофинансовых организаций, скидка на аренду госимущества, субсидия на заработную плату, льготная налоговая ставка.

С 6% до 1% предлагается снизить налоговые ставки для предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. С 15% до 5% – для тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Кроме того, модернизирован микрокредитный продукт «Антикризисный»: планируемый максимальный размер займа – 3 млн рублей – можно будет получить под 1% годовых для пополнения оборотных средств, приобретения основных средств, рефинансирования задолженности в кредитных учреждениях.

— Меры, конечно, хорошие, но ими мало кто может воспользоваться, — полагает Марина Земскова.

Если по пунктам, то:

1. Льготные кредиты фонда МКК большинство получить не могут, так как торгуют алкоголем.

2. Скидка на аренду госимущества коснется единиц. Сколько предприятий арендует региональную собственность?

3. Льготная налоговая ставка – прекрасная мера поддержки бизнеса, только вопрос — когда ей можно воспользоваться? И доживут ли многие предприятия до следующего года?

4. И, наконец, заложены ли в региональном бюджете деньги на субсидию на заработную плату?

Последний пункт — это 12 130 рублей. Это государственная выплата, которую предприятие, пострадавшее в результате противоковидных мер, может получить на каждого работника. На встрече губернатор уточнил, что эти деньги можно получить на регион, если представители области поедут на бюджетную комиссию в Москву.

Там они должны защитить бюджет и подтвердить, что бизнес пострадал на столько-то процентов и действительно нужны эти компенсации.

— На что департамент предпринимательства должен воскликнуть «Мы в Москву! На защиту бюджета!». Но, скорее всего, не воскликнет, — считает Марина Земскова.

Ограничения не снимать

В конце встречи слово взял Роспотребнадзор с бескомпромиссным «Мы считаем, что снимать ограничения нельзя!»

Основная претензия бизнесменов к ведомству состоит в том, что оно не предоставляет статистики по количеству зараженных именно в отелях и ресторанах. Хотя на прошлой встрече Сипягин поручил надзорному ведомству такие цифры дать. Это даже было запротоколировано.

— Мы еще раз внесли в протокол, что нужна такая статистика, но подозреваем, что ее просто не существует, — резюмирует Земскова. — В итоге губернатор сказал, что все мнения услышаны и удалился, а указа так и нет.

На официальном сайте областной администрации опубликовали отчет о прошедшей встрече. Там в том числе привели мнение губернатора по поводу проверок предприятий сферы услуг.

— Я поручил экономическому блоку чётко довести до предпринимателей суть мониторинга выполнения требований безопасности в пандемию. Это должна быть открытая информация о режиме мероприятий, о том, как и зачем они проводятся. Мы вместе воюем с пандемией, а не друг с другом, — привел слова Владимира Сипягина сайт «Белого дома».