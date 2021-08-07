Губернатор Владимирской области снял ограничения по работе гостиниц

Вчера, под занавес рабочей недели, губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в указ по ограничениям из-за коронавируса. Он снял ряд ограничений по работе отельеров. А именно — исключил требование заселять исключительно посетителей, имеющих QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справки о перенесённом Covid-19. Отельеры уже назвали это решение своей победой и поздравили друг друга.

Война и розы

Из-за принятых ранее ограничительных мер гостиницы Владимирской области переживали трудные времена. Владельцы суздальских отелей, например, жаловались, что бронь упала на 50%. И хотя вводил эти ограничения тот же Сипягин, сегодня он лучший друг отельеров, которому они адресуют свои благодарности.

— Друзья, поздравляю всех! Гостиницы губернатор сегодня открыл. Это доказательство делами, что губернатор на нашей стороне! – обратился к коллегам вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Владимирской области Александр Юрьев.

До губернатора с предпринимателями встречался Александр Ремига, который, однако, в силу обстоятельств лучшим другом отельеров не стал, а представители общепита даже позиционировали его своим недоброжелателем, приписывая ему личную заинтересованность в устроенных проверках кафе и ресторанов.

Вообще, то, что предшествовало снятию ограничений и по отельерам и — чуть ранее — по общепиту, напоминало игру в доброго и злого начальника. Когда Ремига не слишком удачно наводил мосты с бизнес-сообществом, сильно нервничавшим по поводу своего будущего (и к тому были очень серьёзные основания). А потом глава региона, оторвавшись от представительских дел, расставил точки над i, пожурив своего подчинённого и потрафив деловому народу.

— Мной внесены изменения в 38-й указ, снимающие ограничения при заселении в гостиницы. Гостиницы при этом обязаны соблюдать все установленные главным санитарным врачом меры безопасности, — написал Сипягин в своих аккаунтах в соцсетях, и получил в ответ большое спасибо.

Неделя ожидания

Впрочем, процесс примирения сторон не был мгновенным. На то, чтобы принять решение по гостиничному бизнесу, Владимиру Сипягину потребовалась рабочая неделя. Он встречался с представителями гостиничного бизнеса 2 августа, в понедельник. Указ подписал в пятницу.

Встреча длилась три часа и проходила, по словам отельеров, на повышенных тонах. Они ждали смягчения ограничительных мер по отелям и разъяснений по мерам поддержки. С поддержкой пока сложно, но смягчение – есть.

Инициировал совещание сам Владимир Сипягин. Это был своего рода ответ власти на открытое совместное письмо Ассоциации отельеров и рестораторов и «Опоры России». В 4-х пунктах выразило тогда недовольство диалогом с руководством области, а вернее его отсутствием.

Сейчас претензии по этому пункту, как будто, сняты. Но есть ещё темы для продолжения диалога.

— Осталось ещё чуть-чуть – чтобы развлекательные программы разрешили, — заглянул в будущее Александр Юрьев.