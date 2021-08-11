Группа T1, ВТБ и Huawei запускают совместную технологическую лабораторию

Группа Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, банк ВТБ и компания Huawei, мировой лидер в сфере инноваций в информационно-коммуникационные технологии, открывают совместную технологическую лабораторию T1.LAB.

Основными направлениями ее деятельности станут разработка и тестирование специалистами Группы Т1 технологических решений для банка ВТБ на базе продуктов Huawei. Также команды специалистов будут заниматься проверкой новых совместных разработок на совместимость с другими технологиями и системами, и перспективами их вывода на российский рынок.

В перспективе компании-партнеры рассматривают расширение лаборатории и создание совместного предприятия по производству локализованных решений, разработке специализированных банковских продуктов и сервисов для всего финансового сектора.

Заместитель руководителя департамента развития инфраструктуры Николай Шуткин отметил: «Банк ВТБ активно интегрирует современные технологии в инфраструктуру своих финансовых ИТ-систем. Для нашей технологической команды это возможность получить практический опыт эксплуатации решений Huawei, проверить работоспособность гипотез, для исследования которых недостаточно стандартных тестовых сред. Считаю, что этом проекте каждый участник занял свою нишу и имеет возможность использовать собственную экспертизу с максимальной пользой для общего дела. Компания T1, обладающая значительными опытом реализации сложных инфраструктурных проектов и глубокими техническими знаниями, обеспечила экспертную составляющую проекта. Компания Huaweiвзяла на себя ответственность за обеспечение проекта лучшими инновационными решениями. ВТБ, как один из лидеров российского банковского рынка, обеспечил формирование актуальных и перспективных требований с точки зрения бизнеса».

Сейчас инженеры Группы Т1 на базе технологической лаборатории занимаются тестированием решений по следующим направлениям:

∙ программно-определяемая инфраструктура, включающая программно-определяемое хранилище и программно-определяемую сеть;

∙ совместимость оборудования с OpenStack-решениями и Cloud-ready-приложениями;

∙ совместимость OpenSource-приложений и приложений со сниженными санкционными рисками;

∙ новые технологические решения, такие как RDMA, NoF+, RoCEv2, AI-Fabricи другие

«Обеспечение совместимости различных технологических решений – одна из важных задач, которые стоят перед ИТ компанией, так как по сути речь идет о бесперебойности и надежности функционирования всей инфраструктуры заказчика. Компании Группы Т1 имеют серьезную экспертизу и опыт в проектировании и внедрении мультивендорных ИТ-систем. Главная ценность лаборатории T1.LABзаключается в широких возможностях проверки на совместимость различных технологических решений. Нашим заказчикам это позволит сократить время вывода на рынок новых сервисов, разработки решений для повышения непрерывности бизнес-процессов и обеспечения соответствия регуляторным требованиям и в целом ускорить процесс цифровой трансформации. Коллаборация с компаниями, имеющими значительный практический опыт в области крупных ИТ-проектов, делает этот проект для нас особенным и обязывает стремиться к максимально высоким результатам», – отметил Сергей Соловьев, генеральный директор Группы Т1.

«Я горжусь тем, что у нас есть возможность делиться знаниями и опытом с нашими партнерами не только в плане построения высокопроизводительной инфраструктуры, но и в том, что касается разработки комплексных решений и создания тестовых лабораторий, – Сяо Хайцзюнь, генеральный директор HuaweiEnterpriseв регионе Евразия. – Сотрудничество лидеров рынка в своих областях дает мощный синергетический эффект и обеспечивает возможность реализовывать действительно уникальные проекты. Огромный опыт Т1 в области разработки и внедрения для государственных структур и крупнейших компаний ведущих отраслей экономики и технологическая прогрессивность ВТБ дает все основания полагать, что очень скоро рынку будут представлены инновационные продукты и сервисы совместной разработки: удобные, быстрые и полностью независимые».