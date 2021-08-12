Грибники обнаружили труп мужчины в Судогодском районе

В лесном массиве рядом с селом Ликино Судогодского района грибники обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Произошло это в минувшую пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Под подозрением местный житель

Раскрыть преступление следователи совместно с сотрудниками регионального УМВД смогли в кратчайшие сроки. Обвинение предъявлено 35-летнему местному жителю. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в конце июля текущего года между мужчинами в процессе распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый два раза ударил ножом в грудь 32-летнему приятелю. От полученных ранений мужчина скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело товарища в овраг в лесном массиве, вырыл яму и прикопал его там.

— По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба Следкома.

Знакомые распивали алкоголь, затем случился конфликт.

Известно, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), продолжается. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Убийств стало меньше

В первом полугодии количество зарегистрированных убийств во Владимирской области снизилось на 7,5 процента — с 40 до 37. Чаще всего убийства совершались в Александровском (7), Киржачском (4) и Муромском (4) районах. Раскрываемость данного вида преступлений, по данным Следкома, составила 100 процентов.

Число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью и повлекших смерть, снизилось на 8 процентов. Все они также были раскрыты.

Количество зарегистрированных изнасилований, напротив, возросло на 25 процентов — с 8 до 10. Число преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, увеличилось на 117,6 процента и составило 37 случаев.

В первом полугодии 2021 года в следственные подразделения поступило 2235 сообщений о преступлениях. В производстве следователей находилось 916 уголовных дел, окончено – 526. С обвинительным приговором в суд направлено 443 уголовных дела.