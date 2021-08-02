Гимнастка Ангелина Мельникова взяла третью медаль Олимпиады

Ангелина Мельникова выиграла третью медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Гимнастка, представляющая на соревнованиях Владимирскую и Воронежскую области, заняла третье место в вольных упражнениях. 21-летняя спортсменка набрала 14,166 балла и разделила этот результат с японкой Маи Мураками. Обе спортсменки получили «бронзу». Олимпийской чемпионкой стала американка Джейд Кэри, в ее активе 14,366 балла. «Серебро» забрала итальянка Ванесса Феррари. Ее результат — 14,200.

Еще одна российская гимнастка Виктория Листунова допустила несколько ошибок и показала лишь 8-й результат.

Три медали

Напомним, что Олимпийские игры в Токио начались для представляющей Владимирскую область гимнастки Ангелины Мельниковой триумфально. 27 июля спортсменка завоевала «золото» в составе женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье. Российскую команду на Олимпиаде представляли также Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразова.

В конце минувшей недели Ангелина Мельникова выиграла «бронзу» в индивидуальном многоборье. По итогам четырёх упражнений спортсменка набрала 57,199 балла.

«Бронза» под финал

Вчерашний день, 1 августа, не стал удачным для спортсменки. Сначала был разыгран комплект наград в упражнениях на разновысоких брусьях. Ангелина Мельникова упала и показала лишь 8-й результат. В опорном прыжке у женщин спортсменка заняла пятое место. И вот сегодняшняя «бронза» стала отличным завершением.

— Завершение просто прекрасное. Я очень сильно переживала. Очень хотела хорошо закончить эти Олимпийские игры, и у меня получилось. Я просто на седьмом небе от счастья, — рассказала Ангелина Мельникова в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Спортсменка призналась, что сейчас в планах вернуться домой и отдохнуть. Из-за переноса Олимпиады вместо полугода пришлось готовиться полтора года.

— Поэтому хочется сейчас пока отдохнуть, — сказала гимнастка.

Справка. Ангелина Мельникова − серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.