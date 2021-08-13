Газовщику вынесли приговор за гибель женщины в Гороховце 

В Гороховце вынесли приговор газовщику, по вине которого от отравления угарным газом скончалась 33-летняя женщина. Мужчина провел осмотр оборудования и не нашел очевидных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Халатность газовщика

Суд установил, что в декабре 2018 года 46-летний местный житель работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Гороховецком филиале АО «Газпром газораспределение Владимир». Он выполнял плановое техобслуживание водонагревательного газового котла, установленного в квартире 33-летней жительницы. Только осмотр оказался поверхностным. Мужчина решил сэкономить время и не провел полный объем работ, как того требовал договор. Так, его не насторожил тот факт, что установленная на отремонтированной кухне труба вытяжки перекрыла вентиляционный канал и стала препятствовать выходу угарного газа.

Никаких нарушений газовщик не зафиксировал.

В итоге к эксплуатации был допущен газовый котел при полностью перекрытом вентиляционном канале и без притока свежего воздуха. Такая халатность привела к трагедии.

— В результате допущенной безответственности со стороны работника газовой службы в квартире продолжали скапливаться продукты сгорания, — ранее сообщала пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Вечером 2 мая 2019 года проживающая в квартире женщина во время принятия ванны почувствовала острое недомогание, с трудом добралась до кровати и умерла. Женщину обнаружила соседка и сообщила в полицию. Погибшая последние годы работала и проживала в Москве, откуда приехала в Гороховец навестить маму, которая в момент происшествия находилась на даче.

Вину не признал

Несмотря на отрицание своей вины подсудимым, суд согласился с позицией прокурора. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с проверкой эффективности, обслуживанием и ремонтом систем вентиляции и дымоудаления на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Справка. Мужчину признали виновным за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть человека, — п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Случаи гибели людей от отравления угарным газом в нашем регионе не единичны. В 2019 году в Оргтруде в квартире одного из домов были обнаружены тела троих человек: 80-летней пенсионерки, ее 50-летнего сына и его 47-летней сожительницы. Спровоцировала трагедию неисправность газовой водонагревательной колонки.