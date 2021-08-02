Фура со щебнем протаранила отбойник на трассе в Лакинске

В Лакинске сегодня в час дня произошло ДТП с большегрузом. По свидетельствам очевидцев, автомобиль «Volvo» двигался в крайнем левом ряду по направлению из Владимира в Москву. Он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки транспорта. Чудом легковушки на встречной полосе избежали столкновения с фурой и отлетевшими от неё покорёженными деталями. В пресс-службе УГИБДД по Владимирской области подробной информации пока нет. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Лопнуло колесо

Сотрудники «Призыва» оказались свидетелями происшествия. На момент ДТП они ехали по встречной полосе. Случившееся зафиксировал видеорегистратор.

— Мы так поняли, что у фуры взорвалось колесо. Она была груженной щебнем — около 30 тонн. Страшно представить, что было бы, если бы она перевернулась, — рассказывает обозреватель Петр Соколов. – После удара об отбойник фура затормозила. Все шесть колёс были пробиты, разорвало и бензобак – топливо вылилось.

Движение на федеральной трассе некоторое время было затруднено.

После столкновения к водителю фуры подбежали люди из других автомобилей, чтобы узнать, всё ли в порядке. Судя по всему, серьёзно пострадала только машина, медпомощь саму шофёру не потребуется.

Культура вождения падает

Автомобилисты отмечают, что водитель большегруза вёл себя на федеральной трассе в черте города не очень аккуратно. Ехал быстро, да ещё и в крайнем левом ряду. Не исключено, что у машины перегруз, поэтому колесо и разорвало.

Опытные автомобилисты отмечают, что культура вождения, особенно среди водителей фур, снизилась. Дальнобойщики торопятся, решаются на рискованные манёвры. На двухполосной дороге нередко можно увидеть, как легковушки спокойно едут 80-90 километров в час, а фуры несутся, обгоняют и подрезают. А это добавляет эпизоды в сводки дорожных происшествий.

По информации УМВД по Владимирской области, за прошедшую неделю на дорогах области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 47 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 несовершеннолетних.

Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 103 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий. Полицейскими оформлено 274 происшествия с материальным ущербом.