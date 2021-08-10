Это что за мразь в банке, или За что мы любим чайный гриб

Бабушкина кухня. Обеденный стол под старой скатеркой, потертые временем обои, отрывной календарь, приятный запах детства. И в центре этой ностальгической картины странное, малоприятное существо в банке. «Налить грибку?» — спрашивает бабуля. Что вы ответите?

Есть немало тем, разбивающих человечество на два непримиримых лагеря: арбуз или дыня, прививаться или нет, кофе или чай? Чайный гриб — такой же камень преткновения. Его можно любить, можно ненавидеть, но нельзя оставаться безразличным. Кстати, вы сильно ошибаетесь, если думаете, что он так и остался там, на старой бабушкиной кухне.

Во-первых, многие внуки, вырвавшись из родного гнезда, оторвали себе кусочек гриба и растят его сами. Во-вторых, у чайного гриба появилось новое имя — комбуча, что сразу осовременило существо, да и продают комбучу не в трехлитровой банке, а в удобной бутылке. Вкусно и полезно.

Но действительно ли полезно?

— Я слышала о его полезных свойствах, но достоверных данных, которым можно доверять, не встречала, — Евгения Белова разрешила называть себя Женя.

Мы на Жениной кухне. И она не бабушкина. Современная планировка, приличный ремонт. А на столе — банка, и в банке он. Чайный гриб. Женя не трогала его уже года полтора, и он занял весь объем сосуда, в который помещен.

— Гриб я очень люблю, — продолжает Женя, а загадочное существо смотрит на меня из глубины своего логова. — Просто он мне немножко надоел, вот и решила передохнуть, — (гриб обиженно вздыхает). По крайней мере, мне так кажется.

Оно живое и полезное?

Женя откликнулась на мой вопрос во владимирской «Подслушке». Я спрашивала, кто выращивает чайный гриб. Она, как и многие, подумала, что я хочу завести себе этого красавца. Гриб постоянно растет, и его приходится делить на части и раздавать. Многие грибоводы не хотят выбрасывать его части, потому что считают — это живое существо. Что-то наподобие медузы.

— Медузомицет, — выводит на доске Руслан Жуков. Доцент Института биологии и экологии ВлГУ постоянно консультирует нас в вопросах живой природы. — Свое официальное название чайный гриб получил за сходство с медузами, но ничего общего с ними не имеет. Это симбиотический организм, состоящий из дрожжевых грибов и бактерий. А откуда он взялся — величайшая загадка человечества.

Нет ничего страшного в том, чтобы выкинуть лишние части чайного гриба. Он не уплывет по трубам, не сожрет всю рыбу в Клязьме и не будет вам мстить. Но если он вам надоел, а выбрасывать жалко, то его можно достать из раствора, помыть, убрать в темное прохладное место и оставить ждать своего часа.

Можно поступить и как Евгения — оставить его расти в банке. Но тогда будет проблема с пристраиванием его потомства, если вдруг вы все еще верите, что у него есть душа. А той жидкостью, в которой он будет все это время жить, можно ненароком отравиться.

— Много пишут про полезные свойства чайного гриба, — продолжает лекцию Руслан. – Он якобы помогает прямо-таки от всего: и от гастрита, и от простуды, и даже от рака. Я бы поставил эти факты под сомнение, а вот опасность он действительно может представлять. Если его передержать, то под воздействием ферментов в растворе образуются спирты и кислоты, чрезвычайно для человеческого организма вредные.

Медуза, завоевавшая мир

Гриб, которым меня угощает Владимир Бандин, кажется, действительно немного перестоял. На вкус он как ядреный квас, почти несладкий. Надеюсь, без градуса, а то я за рулем. Владимир живет в своем доме в черте города, банку с напитком выносит на веранду.

— Мы завели его три года назад. Привезли из Америки, когда ездили к сестре в гости. Там он тоже очень распространен, только называется комбуча.

Американцы тоже растят таких монстров у себя дома, но в специальных банках с краниками. В той или иной степени, чайный гриб популярен по всему миру. А началось все с Китая. Там первые записи о непонятном существе, добавлявшем чаю пикантности, появились в 220 году до нашей эры. Постепенно с Дальнего Востока гриб пришел в Центральную Россию, откуда распространился по Европе.

— Как он появился в Китае, непонятно и неизвестно. Серьезно изучать его начали в начале XIX века, а название «медузамицет» дал ему немецкий миколог в 1913 году, — рассказывает Руслан.

Округлая форма, за которую чайный гриб прозвали медузой, — вообще не принципиальная. Она зависит от тары, в которой он растет. В первую очередь, колония из грибков и бактерий занимает поверхность жидкости, потом утолщается и начинает расти уже вглубь сосуда.

Домашний питомец

Женя выложила часть своего жирнющего гриба на тарелку, чтобы отделить кусочек для нашей редакции. Внешне своими слоями он очень сильно напоминал блинный торт.

— Когда он у вас разросся, нужно его делить. Для приготовления напитка хватит гриба толщиной 1-1,5 сантиметра, — показывает Женя идеальный размер.

Женя отрывает от существа кусок нужной толщины и складывает в пакет: «Это для вас!»

Еще один кусок отправляет в заранее приготовленный и охлажденный сладкий чай.

Чай должен быть черным, не в пакетиках, средней крепости. Сахар по вкусу. Женя любит послаще, а второй мой герой, Владимир, наоборот, покислее. Чайный гриб питается только фруктозой, глюкозой и сахарозой, а живет только в чае. В природе эта штука не встречается, и его распространение по планете зависит только от человека.

— Это своеобразное домашнее животное, которое размножается, если можно так выразиться, делением, — объясняет Руслан, поглаживая банку с грибом. — Вырастить его с нуля не представляется возможным.

Несмотря на обилие информации в Интернете о том, как это сделать, мне не встречались люди, которые выращивали бы медузомицет с нуля. Владимир Бандин, который привез комбучу из Штатов, говорит, что части гриба просто передают друг другу. Евгения Белова хоть и находила пошаговую инструкцию, сама тоже никогда этого не делала. А зачем?

— Каждый раз при переезде, если я не могу взять гриб с собой, я искала объявления: хоть один человек в городе да раздает его, — когда у нее появился первый гриб, Женя уже не помнит.

Грибной рынок

Во Владимире чайный гриб раздают и продают по 100 рублей на Авито. Время от времени объявления о желании его отдать или получить публикуют местные группы во «ВКонтакте». Нечто похожее на чайный гриб под названием «гриб каркаде» продается в «Фикспрайсе» по 149 рублей. Магазины и отделы здоровой пищи продают комбучу в бутылках, как лимонад.

— Комбуча — это полезный напиток на основе чайного гриба, который улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, дарит организму заряд энергии на целый день, он стопроцентно натуральный, — рассказывает продавец-консультант отдела экотоваров Ангелина Голова.

В магазине, где работает Ангелина, комбучи пока нет, должны завезти на следующей неделе. Покупатели спрашивают постоянно. Стоить бутылочка объемом 0,33 л будет от 150 до 200 рублей. С легкой руки маркетологов, поместивших на бутылку с комбучей приставки «эко», «био», «веган», бабушкин монстр превратился в крафтовый напиток.

В 2016 году российский рынок чайного гриба оценивали в 16,25 миллионов долларов. Всего у нас представлены 12 брендов комбучи, 9 из них производятся в России. В 46 интернет-магазинах можно приобрести 42 товарные позиции, относящиеся к категории «чайный гриб». Самым дорогим брендом является KamBioChai (394 рубля), самым дешевым — «Биомеханика» (29 рублей), оба — российского производства.

Кроме того, собственный напиток «Чайный гриб» производит ритейлер «ВкусВилл». Во владимирских магазинах сети продаются три вкуса комбучи: кедр и тархун, можжевельник и смородина, шиповник и имбирь, и столько же вариантов напитка «чайный гриб»: с каркаде, со стевией и с медом. Забавно, что чайный гриб стоит 65 рублей, а комбуча 157 за 0,33 л.

Не было у бабы проблем – завела гриб

Мы в редакции за модой не гонимся, поэтому завели себе обычный чайный гриб, а никакую не комбучу. Стоит он у нас на столе в банке, накрытой марлей, ждет дегустации. Это дитя огромного гриба Евгении Беловой, плоть от плоти, так сказать.

— Это что за мразь в банке? — встречает нас с грибом коллега.

— В кружку свою загляни — там такой же уже вырос, — парирую.

Но надо признаться, что гриб действительно выглядит не очень. После разделения и пересадки существо несколько дней может болеть. Больной гриб не всплывает на поверхность сосуда. После того как медузамицет поправится, нужно отсчитать 3 дня, и можно его пить.

— Вообще, нужно пробовать, может, придется подождать еще, — говорит Женя. — Перед тем как сажать его в банку с чаем, обязательно помойте.

Мою. На ощупь слизисто, домашний питомец не для брезгливых. Мыть гриб и обследовать его на наличие плесени рекомендует и Руслан Жуков.

— Чайный гриб живет в чрезвычайно питательной среде – идеальное место для плесневых грибов, — говорит биолог.

И в кружке коллеги вырос, конечно же, не чайный гриб, а обычная плесень. Так что если вы развели в забытой на работе чашке чая новую жизнь, избавьтесь от нее, вкусного напитка там не случится, а вот отравление – запросто.

Говорят, если долго смотреть в чайный гриб, он начнет смотреть в тебя. Говорят, что его нельзя выбрасывать. Говорят, он очень полезен. Пока одни говорят, мы в «Призыве» настаиваем. Настаиваем на том, что всю информацию нужно проверять, что не бывает чудо-средства от всех болезней. Ну и со вчерашнего дня настаиваем чайный гриб.