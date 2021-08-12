Двухлетняя девочка выпала из окна в Коврове

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Произошло это сегодня, 12 августа, в Коврове. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. О происшествии сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Осталась без взрослых

Известно, что малышка осталась в комнате без присмотра взрослых, прислонилась к москитной сетке и выпала из окна. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, а между тем только за август зарегистрированы еще два случая выпадения детей из окон. Они произошли в Кольчугинском и Александровском районах.

В июле «Призыв» сообщал о выпавшем из окна трехлетнем мальчике. Инцидент произошел в Петушинском районе. Всего в этом году зарегистрированы 16 подобных случаев.

— К счастью, все дети остались живы, но получили травмы. Несколько детей в настоящее время находятся в медицинских учреждениях, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

16 детей выпали из окон с начала года.

При этом сколько всего детей подверглись опасности в распахнутых окнах, неизвестно. К счастью, не все случаи заканчиваются падением. Так, в Коврове девочка вышла на карниз пятого этажа и только чудом не оказалась внизу. На маму девочки составили протокол.

Простые правила

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к взрослым с напоминанием о необходимости соблюдения правил детской безопасности.

Избежать трагедии помогут простые правила:

— Не оставляйте ребенка без присмотра;

— Не показывайте ребенку, как открывать окно и не располагайте мебель так, чтобы он мог самостоятельно забраться на подоконник;

— Помните, что москитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького ребёнка;

— Не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого окна. Ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь интересное;

— Установите блокираторы и не оставляйте окна и балконные двери открытыми в присутствии маленьких детей.

Между тем опасность подстерегает детей повсюду. Особенно во время школьных каникул, когда юные жители нашего региона проводят много времени без контроля взрослых. 8 августа с крыши заброшенного здания недалеко от школы № 16 во Владимире упал 14-летний мальчик. Какие травмы получил подросток, неизвестно. Он был госпитализирован в больницу. Как уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, по данному случаю проводится проверка.