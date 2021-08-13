Двое детей пострадали в ДТП под Суздалем

Двое детей пострадали сегодня утром в ДТП на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» под Суздалем. Авария случилась в восемь утра на перекрестке с круговым движением. «Skoda Rapid» выехала со второстепенной дороги со стороны Суздаля на главную и врезалась в «Hyundai Solaris». За рулём «Skoda» находился житель Ивановской области, 38-летний мужчина. На заднем сиденье у него находились двое детей: мальчик четырех лет и десятилетняя девочка. Автомобилем «Hyundai» управляла 30-летняя жительница Суздальского района. В результате столкновения пострадали дети, дала предварительную информацию пресс-служба УГИБДД МВД России по Владимирской области.

Пострадавших детей после аварии доставили в ОДКБ. Взрослым помощь не понадобилась.

У ребятишек диагностировали ушибы и раны. Но серьёзного медицинского вмешательства не потребовалось. После больницы детей уже отпустили домой — на амбулаторное лечение.

Вопрос безопасности

По предварительной информации, в машине дети были пристёгнуты ремнями безопасности. Но этого недостаточно.

Как сказано в правилах дорожного движения, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности или детской удерживающей системой ISOFIX (это встроенные в кресло металлические направляющие с замочками на конце), должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

А перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно — с использованием детских удерживающих устройств или же ремней безопасности. При этом если ребёнок ростом выше 150 сантиметров и весом больше 36 килограммов пристегнут на заднем сиденье стандартными ремнями безопасности, это не нарушает норм, предписанных ПДД.

Статистика тревожит

В этом году на дорогах Владимирской области произошло 1019 ДТП, в результате которых пострадали 163 несовершеннолетних. В летнее время увеличивается число аварий с участием детей-водителей и детей-пешеходов. За полгода зарегистрировано 172 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. 74 из них произошло на пешеходном переходе.