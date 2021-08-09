Древние люди Сунгиря сидели на мясной диете

Древние люди с Сунгирской стоянки налегали на мясо северных оленей. К такому выводу пришли учёные из России и Бельгии, которые провели изотопный анализ человеческих останков, найденных при раскопках на восточной окраине Владимира. Результаты научных изысканий обобщены в издании «Записки Института истории материальной культуры РАН». Рацион наших далёких предков схож с тем, что был у обитателей поздних палеолитических стоянок Центральной Европы.

Мясо и рыба

Исследования проводили по заданию Института геологии и минералогии СО РАН. Участвовали учёные из Москвы, Новосибирска и Брюсселя. Они изучили состав стабильных изотопов углерода и азота в коллагене костей основных погребений: взрослого мужчины, двух подростков, а также фрагмента найденного женского черепа.

— Анализ показал, что основным источником белкового питания людей Сунгиря были наземные травоядные животные, главным образом северный олень, — написано в статье.

Что касается женщины, от которой остался лишь фрагмент черепа, то она, считают учёные, употребляла в пищу повышенное количество пресноводных организмов (вероятно, речной рыбы).

Объекты исследования учёных можно сейчас увидеть на выставке «Сунгирь. Человек и природа» во владимирских Палатах. Она посвящена 65-летию начала археологических раскопок на Сунгире.

Более 1900 предметов археологических коллекций представлено на выставке.

Предлагаем посмотреть видеопрограмму «Точка на карте» про Сунгирь или пройти тест по этой теме.

Стоянку Сунгирь обнаружили в 1955 году при строительстве кирпичного завода. Люди жили здесь более 30 тысяч лет назад. Первый обнаруженный здесь скелет принадлежал взрослому мужчине возрастом 40-50 лет, убитому сильным ударом в грудь. Позже нашли парное захоронение двух детей 10-14 лет. В общей сложности на этой стоянке нашли шесть скелетов, один череп, а также две плохо сохранившиеся бедренные кости.

Наш, местный

Мясную диету далёких предков подтверждают и собственно археологические находки Сунгиря. Там было обилие костей северных оленей. Кроме того, стоянка располагалась в устье маленького притока Клязьмы. В таких местах обычны броды, которыми северные олени пользовались во время сезонных миграций.

О том, что люди, жившие в Сунгире, питались мясом северных оленей, писал и владимирский учёный, сотрудник «Музея природы» Денис Дуденков. Его материалы на эту тему вышли в сборниках Владимиро-Суздальского музея-заповедника (2008 г.) и Палеонтологического института РАН (2012 г.).

Современные исследования подтвердили выводы владимирского учёного.

Кстати, лесной подвид северного оленя для владимирской земли — не такое уж экзотическое животное. Он встречался в наших краях вплоть до середины XIX века. Правда, численность его к тому времени уже была крайне низкой.

— В 1863 году в газете «Владимирские губернские ведомости» вышла заметка о том, что в Гороховецком уезде крестьянин Захаров добыл трех оленей. По мнению местных жителей, олени появились со стороны Волги из Нижегородской губернии, — рассказал «Призыву» Денис Дуденков.

Позже северные олени в диком виде у нас совсем пропали, поскольку изменилась среда обитания. Строительство железных дорог, вырубка лесов, осушение болот, как следствие, частые лесные пожары — всё это свело популяцию животного на нет.

Сейчас практикуется искусственное разведение этого животного. Например, оленья ферма есть в Ильинском сельском поселении Кольчугинского района. Но это уже плод человеческих усилий, а не естественный природный процесс.