Дороги Владимира стали ровнее, но их закрывают заборами

Дорожный ремонт во Владимире набирает обороты. Спецтехника утюжит улицы Горького, Растопчина, Песочную и Зеленую в Коммунаре, Девическую, 2-ю Никольскую, Нижнюю Дуброву, Завадского, Василисина, Октябрьский проспект и дорогу на Содышку. На подходе — Егорова, Красноармейская, Дворянская, Разина.

Акцент — и это плюс — делают не только на проезжей части, но и на тротуарах. Многие из них в плачевном состоянии или вовсе отсутствуют. А минус ремонта-2021 в том, что вместо заездных карманов повсеместно появились забордюренные грунтовые отрезки, а газоны огородили страшноватыми и унылыми заборами.

Шире и ровнее

Автомобилисты всегда выступают за расширение и обновление проезжей части. Машин всё больше: каждый год во Владимире прибавляется по 7 тысяч единиц. Передвигаться по узким улицам становится все труднее и труднее.

Никто не хочет стоять в заторах и пробках. Администрации города приходится подстраиваться под запросы автолюбителей. Яркий тому пример — улица Песочная в Коммунаре. Огромный жилой квартал, где ежегодно вырастают новые многоквартирные и частные домами. Соседние с ним районы Заклязьменский, Уварово, Лунево тоже растут. И тамошние жители на почту, в магазины, поликлинику, школу или детсады тоже ездят в Коммунар. Песочной пользуются сотни, а то и тысячи автомобилистов каждый день.

При этом она узкая, внутриквартальная (такую изначально построили, хотя делали это недавно — несколько лет назад). О качестве можно было бы не говорить: яма на яме, разъехаться нельзя. Да и предприимчивые председатели ТСН по максимуму огородили прилегающую территорию. В итоге на Песочной либо идут пешеходы, а транспорт едет в одну полосу, либо движутся две машины, а пешеходы ждут.

Теперь все изменится. И цена вопроса — всего 5 с небольшим миллионов рублей. Проезжую часть расширят. Пусть ненамного, но и этого хватит, чтобы разъехаться встречным потокам. И появятся тротуары, по которым уже 1 сентября зашагают ученики в новую школу № 46.

Улицу Горького после ремонта проезжей части заново раскрасили. Одной стороне дали больше места, теперь машины свободно помещаются в три полосы. Дорога стала ровнее и безопаснее.

Улица Растопчина — рытвины у ЗАГСа и «Владимирца» пугали глубиной и шириной. За счет ликвидации парковочных карманов и укрепления и асфальтирования обочин по дороге теперь спокойно расходятся автобусы и легковушки.

Вместо кармана – грунт

В мэрии заявили о том, что все парковочные карманы превратятся в газоны. Автомобилистов, которые очень болезненно восприняли запрет на парковку на Горького и Растопчина, обнадежили тем, что город станет зеленее и красивее.

В реалии все уныло. Щебень, куски старого асфальта и кое-как утрамбованная земля. Зато поребриков видимо-невидимо. Владимир для производителей бордюрного камня наверняка стал VIP-клиентом. Стопки поребриков наводнили все строящиеся и ремонтируемые дороги в центральной части города и во дворах.

Между тем парковочная проблема во Владимире предельно остра. Если в исторической части хотя бы есть альтернатива в виде платных парковок, то на других улицах — только запретительные знаки. Приходится рисковать.

Заборы от цветов

А вот крик возмущения. Кричат урбанисты из движения «Владимир будущего». Им, архитектурным футуристам, не нравится город сегодняшний, точнее такой всепобеждающий его элемент, как заборы. Их все больше.

— Мы абсолютно не понимаем, зачем нужны заборы рядом с остановкой «Улица Гастелло», где вместо парковочных карманов сделали газон? Или для чего оградили клумбы за памятником Ленину? Чтобы деревья не сбежали в Патриотический сквер? Помогите разобраться, — просят общественники Артем Черней и Сергей Егоров.

С прошлого года ГОСТ Р 52289-2019 позволяет не ставить пешеходные ограждения там, где высажены кустарники, или на участках улиц с газонами шириной более одного метра, напоминают урбанисты.

— В мае мы подробно рассказали мэрии об этом нюансе. Письмо со всеми ссылками и разъяснениями РОСДОРНИИ в администрации получили. Почему же тогда город упорно продолжает тратить огромные деньги на неведомую фигню? – недоумевают противники заборов.

Владимирцы высказывают разные мнения под постом. Есть те, кто возмущен действиями властей. Например, наша давняя подписчица и активный пользователь соцсетей Антонина Доброхотова считает, что заборы нужны у опасных и аварийных «зебр». Например, у Золотых ворот и Центра ИЗО.

Есть и те, кто высказался в защиту ограждений, обосновывая это безопасностью детей, которые могут неожиданно выбежать на проезжую часть.

То, что высоченные и некрасивые заборы портят внешний вид улиц, — с этим согласятся многие. Цветники с яркими цветами теперь не видны ни на площади Ленина, ни у «Белого дома». Ведь есть же другие варианты заборчиков на той же Горького и Большой Московской. Черные, низкие ограждения с цветочными кашпо наверху. Но почему-то мэрия упорно второй год городит забор за забором на магистралях Владимира.