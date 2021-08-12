Домашние таксы напали на школьницу во Владимире

Фрунзенский районный суд рассмотрел иск жительницы Владимира, дочь которой пострадала от нападения собак. 12-летняя девочка возвращалась из школы домой. Внезапно к ней бросились две таксы: одна укусила девочку за ногу и порвала штанину, другая пыталась вцепиться за руку.

Хозяйку к ответу

О случившемся маме пострадавшей поспешили сообщить друзья девочки. Очевидцы рассказали, что хозяйка якобы рукой дала команду своей собаке и та укусила школьницу. В травмпункте пострадавшей обработали раны от укусов, сделали прививку против бешенства.

— После случившегося состояние ребенка ухудшилось, она испытывала боль, появилась боязнь собак. Ответчик помощь не предлагал, добровольно возместить моральный вред не пытался, не извинялся, — сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.

На суде истица потребовала компенсации морального вреда и запрета для ответчицы на содержание и выгул собак. Ожидаемо хозяйка собак выступила против исковых требований. Женщина пояснила, что выгуливала своих питомцев недалеко от территории детской школы. Собаки были на поводках, но без намордников, так как такса не относится к породе, которой необходимо их постоянное ношение.

После нападения школьница стала бояться собак.

Решение суда

Заслушав пояснения сторон и свидетелей, суд пришел к выводу, что укусила девочку действительно одна из собак, принадлежащих ответчице. Гуляла с животными она в неположенном месте и не обеспечила безопасность окружающим людям. В итоге требования о возмещении вреда здоровью были частично удовлетворены. Размер компенсации не сообщается. А вот требование о запрете ответчиком содержать и выгуливать собак осталось без удовлетворения.

— Истцом не представлено доказательств того, что содержание собак и их выгул систематически нарушают права истцов, санитарно-гигиенические, ветеринарно-санитарные правила и нормы общежития, — уточняет пресс-служба Фрунзенского районного суда.

Ответчица не согласилась с вынесенным решением и подала апелляционную жалобу.

В феврале этого года «Призыв» рассказывал, как стая бездомных собак напала на школьницу на улице Горького. Девочка шла на остановку, чтобы поехать к репетитору на занятие, как вдруг увидела три собаки. Одна из них укусила школьницу за ногу. Отогнать собак помог прохожий.

Два года назад бездомные животные покусали женщину. Инцидент произошел в микрорайоне Доброе на территории гаражно-строительного кооператива. На помощь женщине пришли сотрудники Росгвардии. У городских властей покусанной собаками женщине удалось отсудить 651 тысячу рублей. Большая часть средств – это компенсация морального вреда.