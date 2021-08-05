Денис Мацуев снова выступит на фестивале «ALMA MATER» в Суздале

21 и 22 августа в Суздале вновь пройдет фестиваль Дениса Мацуева и Фонда «Новые имена» «ALMA MATER» (6+). Всемирно известный пианист и художественный руководитель фестиваля выступит на его открытии 21 августа в 19.00 в амфитеатре Главного туристического комплекса (ГТК) вместе с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. В концерте также примут участие юные музыканты — стипендиаты фонда «Новые имена».

Новые, но уже именитые

Пианист Даниил Тюрин является лауреатом Республиканского конкурса юных пианистов, международных конкурсов имени А. Дадашева, European Piano Teacher Association в Хорватии, Grand Piano Competition. А трубачист Александр Рублёв заслуженно носит звания лауреата премии Международного конкурса «Concertino Praga», победителя Международного музыкального конкурса ICTUS (США), I Международного музыкального онлайн конкурса Ise-Shima.

По традиции первый фестивальный день завершится выступлением джазового трио в составе Дениса Мацуева (фортепиано), Андрея Иванова (контрабас) и Александра Зингера (ударные). В программе концерта прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Карла Марии фон Вебера, Жана-Батиста Арбана, Джорджа Гершвина и др.

В воскресенье, 22 августа, в 18.00 в шатре ГТК состоится закрытие фестиваля, где совместно с камерным составом Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина выступят известные музыканты и стипендиаты Фонда «Новые имена». Это победитель конкурса грантов мэра Москвы «Талант года-2018» и стипендиат фонда Премии Правительства Москвы Варвара Петрова (гобой), лауреат и дипломант престижных международных конкурсов Анна Катенина (кларнет) и золотой призер Дельфийских игр Иван Попов (балалайка).

Кроме столичных музыкантов, в концерте примут участие лауреаты и призеры областного открытого конкурса на лучшее исполнение произведения с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром «Солист оркестра»: победитель Международного конкурса трубачей «Ictus 2020» Семён Саломатников (труба) и лауреат более чем 20 российских и международных конкурсов Тихон Евланов (виолончель).

Полезная информация

Билеты на концерты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Б. Московская, 28, и на ресепшене ГТК: г. Суздаль, ул. Коровники, 45. Стоимость билета – 500-1000 руб. Количество билетов на оба дня фестиваля ограничено!

Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль. Время отправления: 21 августа – в 17.00, 22 августа – в 16.30.

Справки по телефонам: 8 (4922) 32-27-71, 32-63-65.

Обратите внимание! Согласно действующим ограничениям пропуск на мероприятие осуществляется только для лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 72 часов).

Немного истории

Уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов, художников. Её воспитанниками стали многие современные звезды классической музыки, а фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – их своеобразное творческое приношение, подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.

«Иветта Николаевна Воронова когда-то придумала эту фантастическую, сказочную историю здесь, в Суздале, — говорит президент Фонда «Новые имена» Денис Мацуев. — Так Суздаль стал для нас всех вторым домом. И сейчас он тоже становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в этой окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, прокладывать дорогу на большую сцену».

Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию Летней творческой школы Фонда «Новые имена». А в 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда, Дениса Мацуева, Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.